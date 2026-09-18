Неактивована Windows та контрабандний Dell: Путін "проголосував" на так званих "виборах" (відео)

Російський диктатор Володимир Путін сів перед монітором комп'ютера, взяв до рук "мишку" та показав, як бере участь у дистанційному голосуванні на виборах у Держдуму РФ. Очільник Кремля жмурився та приглядався до екрана, кілька разів клацнув "мишкою", поводив нею по столу, а потім сказав, що все — він проголосував. Які особливості комп'ютерної техніки на столі російського диктатора викрило відео Кремля?

Інформація про те, що Путін не піде особисто на виборчу дільницю, щоб віддати голос за улюблених кандидатів на виборах, з'явилася у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости" опівдні 18 вересня. Речник Кремля Дмитро Пєсков "припустив", що його шеф, ймовірно, проголосує вже сьогодні й що, вірогідно, він голосуватиме онлайн. Через дві години, о 14:40, показали 40-секундне відео, на якому Путін позував з мишкою, монітором, клавіатурою та папкою з кількома листочками роздруківок. Російський диктатор придивився до екрана та сказав, що "тут не помилишся". Далі чути чотири обережних клацання "мишки" і слово "дякую". Тим часом у мережі звернули увагу на останній кадр, на якому є надпис про використання неактивованої операційної системи Windows. До всього, глядачі висміяли імітацію, яку показав Кремль, й те, що Путін використовував західну/китайську техніку.

Видео дня

Вибори у РФ — голосування Путіна 18 вересня

На останньому кадрі з "голосуванням" Путіна бачимо надпис з подякою про успішне волевиявлення. Водночас у нижньому правому куті монітора — розмите сповіщення про відсутність активації Windows, тобто Кремль використовує програмне забезпечення без ліцензії американської компанії Microsoft. Крім того, бачимо монітор фірми Dell, яка 2022 року припинила працювати у РФ через російське вторгнення в Україну: його могли придбати або раніше, або завезли контрабандою. До всього, у мережі висміяли несміливі порухи "мишкою" та імітацію голосування за провладного кандидата.

Вибори у РФ — екран після голосування Путіна 18 вересня Фото: Скриншот

Вибори у РФ — що відбувається

Зауважмо, дистанційне голосування у РФ відбувається через портал "Госуслуги", для якого людина повинна надати номер телефону та електронну пошту. За зображенням на екрані в Путіна не ясно, чи реальний результат його дій, чи зображення-імітація. Також не відомо, де перебував диктатор під час голосування: якщо за місцем офіційної реєстрації у Москві, то мав би віддати голос за військового лікаря-"єдинороса" Дмитра Назарова.

Вибори у РФ — реакція росіян на голосування Путіна 18 вересня Фото: Скриншот

Вибори у РФ — коментарі про голосування Путіна 18 вересня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію з росЗМІ про хід виборів у РФ. Опозиційні медіа написали, що тисячі громадян внесли у списки без їхньої згоди, при чому ідеться і про ТОТ України, і про, наприклад, Алтайський край. Крім того, бюджетників примушують голосувати за певних кандидатів і також тиснуть на спостерігачів від умовно опозиційних політичних сил "Яблоко".

Нагадуємо, 18 вересня з'явися матеріал агентства Bloomberg, у якому ішлося про мобілізацію у РФ після виборів у Держдуму 2026 року і про те, з яких регіонів почнуть набирати солдатів в російську армію.