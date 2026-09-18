Серия мощных взрывов прогремела в Польше: первые подробности масштабного ЧП (фото)

В польском городе Осенцины на зерносушилке взорвались 10 резервуаров с газом: огонь полностью перекрыл автодорогу, есть раненые.

18 сентября Польшу потрясли мощные взрывы — пожар после которых был виден издалека. Это произошло в польском селе Осенцины-Кшижувки на территории предприятия, где расположена зерносушилка. Об инциденте сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на Государственную пожарную службу страны.

По данным пожарной службы, пожар возник в населённом пункте Осенцины Радзеевского уезда Куявско-Поморского воеводства на севере Польши. На территории предприятия находились 12 газовых резервуаров. Десять из них имели вместимость по 6000 литров каждый, ещё два — по 4800 литров.

В результате пожара взорвались десять резервуаров. Два оставшихся удалось уберечь от взрыва — пожарные интенсивно охлаждали их водой с помощью пожарных стволов.

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Пресс-секретарь Куявско-Поморского воеводского управления Государственной пожарной службы Мальгожата Яроцкая-Кшемковская рассказала, что взрыв было видно издалека.

"Взрыв был мощным, его было видно издалека", — сказала она.

К ликвидации последствий были привлечены 19 пожарных расчетов из Радзейовского и Влоцлавского уездов, оперативная группа воеводского управления из Торуни, пожарная цистерна и специальный контейнер с средствами защиты органов дыхания. В районе аварии также работали медики, полиция и представители уездного инспектората строительного надзора.

Спасатели, работавшие в опасной зоне, использовали средства защиты органов дыхания.

Благодаря слаженной работе всех служб пожар не перекинулся на объекты, расположенные непосредственно рядом с предприятием. В то же время под воздействием огня обгорела внешняя стена одного из силосов и отдельные элементы его конструкции. В связи с чрезвычайным происшествием правоохранители полностью перекрыли движение на государственной дороге №62 в районе аварии и на перекрестке вблизи предприятия. Полиция организовала объездные маршруты. .

Позже движение по этой дороге возобновили. При этом перекресток со стороны Осенцин оставался под контролем полиции, которая регулировала движение поочередно. На месте также работали криминалисты, проводившие осмотр территории.

Что касается пострадавших, то известно о двух получивших травмы людях. Один человек получил ожоги и был передан медикам скорой помощи. Другой на момент прибытия служб был в сознании и поддерживал контакт со спасателями и медиками.

На момент публикации в сообщениях польских служб не было информации о погибших.

Что именно стало причиной пожара и последующих взрывов газовых резервуаров, пока неизвестно. Польские службы проводят необходимые проверки и выясняют обстоятельства происшествия.

После локализации пожара спасатели продолжили контролировать температуру двух резервуаров, которые не взорвались, и обеспечивать безопасность на территории предприятия.

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Поджоги и диверсии, связанные с РФ

Исследования европейских служб и аналитических центров показывают, что после начала полномасштабной войны России против Украины в Европе возросло число случаев, рассматриваемых как потенциальные диверсионные операции. В частности, в отчете о российских и белорусских гибридных операциях отмечается, что особое внимание правоохранительные органы уделяют поджогам, почтовым посылкам с зажигательными устройствами, повреждению железнодорожной и другой критической инфраструктуры. Отдельно описываются случаи в Польше, Германии, Финляндии, странах Балтии и Норвегии.

Среди потенциальных целей диверсантов чаще всего фигурируют:

логистические и почтовые центры;

железнодорожная инфраструктура;

военные объекты;

промышленные предприятия;

склады;

торговые центры;

объекты энергетики;

авиационная инфраструктура;

кабели и другие коммуникации.

Например, в августе 2026 года в Германии произошло событие, которое польские власти связали с российскими гибридными операциями. Польское МИД 2 сентября заявило, что Германия подтвердила ответственность России за попытку нападения в аэропорту Лейпцига. Варшава назвала это частью диверсионной и гибридной активности Москвы против стран НАТО и ЕС.

Также мы писали, что в Германии журналисты Bild заявили о возможной деятельности в российском генеральном консульстве в Бонне около 15–20 сотрудников, связанных с российскими спецслужбами. По данным издания, консульство могло использоваться в качестве центра разведывательной и гибридной деятельности РФ, однако эти утверждения основаны на источниках Bild и не были официально подтверждены немецкими властями.

Кстати, в Германии задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в серии нападений на электроподстанции в разных землях страны. По данным следствия, во время задержания вблизи Вайсвайлера у него могли быть при себе дополнительные взрывные устройства. Накануне правоохранители обнаружили возле электростанции самодельные взрывные устройства и палатку с дополнительными зарядами, которые сейчас проверяют специалисты по разминированию.