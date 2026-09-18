Серія потужних вибухів пролунала в Польщі: перші подробиці масштабної НП (фото)

У польських Осєнцінах на зерносушарці вибухнули 10 резервуарів із газом: вогонь повністю заблокував автошлях, є поранені.

Польщу 18 вересня сколихнули потужні вибухи — пожежу після яких було видно здалеку. Це сталося у польському селі Осєнціни-Кшижувкі на на території підприємства, де розташована зерносушарка. Про інцидент повідомила польська радіостанція RMF FM із посиланням на Державну пожежну службу країни.

За даними пожежної служби, пожежа виникла в населеному пункті Осєнціни Радзєйовського повіту Куявсько-Поморського воєводства на півночі Польщі. На території підприємства перебували 12 газових резервуарів. Десять із них мали місткість по 6000 літрів кожен, ще два — по 4800 літрів.

Унаслідок пожежі вибухнули десять резервуарів. Два, що залишилися, вдалося вберегти від вибуху — їх пожежники інтенсивно охолоджували водою за допомогою пожежних стволів.

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Речниця Куявсько-Поморського воєводського управління Державної пожежної служби Малґожата Яроцька-Кшемковська розповіла, що вибух було видно здалеку.

"Вибух був потужним, його було видно здалеку", — сказала вона.

До ліквідації наслідків залучили 19 пожежних розрахунків з Радзєйовського та Влоцлавського повітів, оперативну групу воєводського управління з Торуня, пожежну цистерну та спеціальний контейнер із захистом органів дихання. У районі аварії також працювали медики, поліція та представники повітового інспекторату будівельного нагляду.

Рятувальники, які працювали в небезпечній зоні, використовували апарати захисту органів дихання.

Завдяки злагодженій роботі всіх служб пожежа не перекинулася на об'єкти, розташовані безпосередньо поруч із підприємством. Водночас через вплив вогню обгоріла зовнішня стіна одного із силосів та окремі елементи його конструкції. Через надзвичайну подію правоохоронці повністю перекрили рух на державній дорозі №62 у районі аварії та перехрестя поблизу підприємства. Поліція організувала об'їзні маршрути. .

Пізніше рух цією дорогою відновили. Водночас перехрестя з боку Осєнцін залишалося під контролем поліції, яка регулювала рух у почерговому режимі. На місці також працювали криміналісти, які проводили огляд території.

Що ж стосується потерпілих, то відомо про двох травмованих людей. Одна людина отримала опіки та була передана медикам швидкої допомоги. Інша на момент прибуття служб була при свідомості й перебувала в контакті з рятувальниками та медиками.

Інформації про загиблих у повідомленнях польських служб на момент публікації не було.

Що саме спричинило пожежу та подальші вибухи газових резервуарів, наразі невідомо. Польські служби проводять необхідні перевірки та встановлюють обставини події.

Після локалізації пожежі рятувальники продовжили контролювати температуру двох резервуарів, які не вибухнули, та забезпечувати безпеку на території підприємства.

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Підпали та диверсії, пов'язані з РФ

Дослідження європейських служб і аналітичних центрів показують, що після початку повномасштабної війни Росії проти України в Європі зросла кількість випадків, які розглядаються як потенційні диверсійні операції. Зокрема, у звіті про російські та білоруські гібридні операції зазначається, що особливу увагу правоохоронці приділяють підпалам, поштовим посилкам із запалювальними пристроями, пошкодженню залізничної та іншої критичної інфраструктури. Окремо описуються випадки у Польщі, Німеччині, Фінляндії, країнах Балтії та Норвегії.

Серед потенційних цілей диверсантів найчастіше фігурують:

логістичні та поштові центри;

залізнична інфраструктура;

військові об'єкти;

промислові підприємства;

склади;

торговельні центри;

об'єкти енергетики;

авіаційна інфраструктура;

кабелі та інші комунікації.

Наприклад, у серпні 2026 року в Німеччині сталася подія, яку польська влада пов'язала з російськими гібридними операціями. Польське МЗС 2 вересня заявило, що Німеччина підтвердила відповідальність Росії за спробу нападу в аеропорту Лейпцига. Варшава назвала це частиною диверсійної та гібридної активності Москви проти країн НАТО і ЄС.

Також ми писали, що у Німеччині журналісти Bild заявили про можливу діяльність у російському генконсульстві в Бонні близько 15–20 співробітників, пов’язаних із російськими спецслужбами. За даними видання, консульство могло використовуватися як осередок розвідувальної та гібридної діяльності РФ, однак ці твердження ґрунтуються на джерелах Bild і не були офіційно підтверджені німецькою владою.

До речі, у Німеччині затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у серії атак на електропідстанції в різних землях країни. Під час затримання поблизу Вайсвайлера він, за даними слідства, міг мати при собі додаткові вибухові засоби. Напередодні правоохоронці знайшли біля електростанції саморобні вибухові пристрої та намет із додатковими зарядами, які зараз перевіряють фахівці з розмінування.