Нападения на украинцев в Польше выросли на 30%: что говорит посол о причинах и рисках

Число нападений на украинцев в Польше за полгода выросло примерно на 30 %, однако массовым явлением это не стало. Посол Украины Василий Боднар считает, что оснований призывать соотечественников покидать страну сейчас нет.

Нападения на украинцев на улицах Польши происходят всё чаще, однако массовым это явление назвать нельзя. Поэтому призывать людей покидать страну сейчас нет оснований, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

По данным польской полиции, приведённым дипломатом, в 2024 году было зафиксировано 267 случаев нападений или проявлений агрессии в отношении украинцев, в 2025-м — 275, а только за первое полугодие 2026 года — уже 180. Это примерно на 30% больше. В то же время Боднар пояснил, что раньше такие инциденты квалифицировались как хулиганство, а теперь их относят к преступлениям на национальной почве.

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Посол назвал 2026 год одним из самых кризисных в двусторонних отношениях. В настоящее время в Польше находится около двух миллионов украинцев.

"За годы войны это привело к значительной социальной напряжённости в польском обществе. Ко всему этому добавляется подготовка к избирательной кампании в Польше в 2027 году, которая фактически началась уже сейчас", — отметил он.

За последние полгода число людей, находящихся под временной защитой, сократилось примерно на 40 тысяч, и некоторые расценивают это как признак отъезда украинцев. Боднар не исключает, что из-за неблагоприятной обстановки часть граждан действительно уехала, однако подчеркивает: снижение этого показателя не обязательно означает, что все они покинули Польшу.

Посол отметил, что большинство граждан Украины, с которыми ему приходится лично общаться, напрямую с проявлениями физической агрессии не сталкивались. Он пояснил, что в основном речь идет о тревоге, вызванной сообщениями в СМИ, и психологическом давлении, которое также вызывает у отдельных граждан опасения говорить на украинском языке в общественных местах.

Он также считает необоснованными утверждения о том, что такое отношение вызвано поведением самих украинцев. За первое полугодие 2026 года было зафиксировано 10 800 правонарушений с участием граждан Украины, что при двух миллионах украинцев составляет 0,54%, то есть около пяти случаев на тысячу человек.

В отдельности дипломат подчеркнул, что не следует недооценивать тему исторической памяти. По его словам, в Польше сформировалось консолидированное общественное мнение относительно трагических событий Второй мировой войны, которое разделяют различные политические силы и большинство общества, а УПА, Бандеру и Шухевича там воспринимают крайне негативно.

В то же время Боднар подчеркнул: у Польши нет другого врага, кроме России, и она по-прежнему является одним из самых активных голосов, предупреждающих Запад о российской угрозе.

Напомним, что украинцев в Польше всё чаще подвергают нападениям из-за их национальности, а антиукраинская риторика правых политиков усиливает враждебность в преддверии парламентских выборов 2027 года.

Кроме того, прокуратура Радома в Мазовецком воеводстве сообщила о нападении на троих украинцев. По данным следствия, пьяный мужчина сначала заговорил с ними о Волынской трагедии, а затем подозвал еще восьмерых поляков и подговорил их на нападение.

Кроме того, в Варшаве на украинскую девушку напали из-за её акцента и ударили по лицу. В результате удара она лишилась двух передних зубов.