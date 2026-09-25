Напади на українців у Польщі зросли на 30%: що каже посол про причини й ризики

Кількість нападів на українців у Польщі за пів року зросла приблизно на 30%, однак масовим явищем це не стало. Посол України Василь Боднар вважає, що підстав закликати співвітчизників виїжджати з країни зараз немає.

Напади на українців на вулицях Польщі трапляються дедалі частіше, проте масовим це явище назвати не можна. Тому закликати людей залишати країну зараз немає підстав, заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

За даними польської поліції, які навів дипломат, у 2024 році зафіксували 267 випадків нападів чи проявів агресії проти українців, у 2025-му 275, а лише за перше півріччя 2026 року вже 180. Це приблизно на 30% більше. Водночас Боднар пояснив, що раніше такі інциденти трактували як хуліганство, а тепер їх зараховують до злочинів на національному ґрунті.

Посол назвав 2026 рік одним із найкризовіших у двосторонніх відносинах. Нині в Польщі перебуває близько двох мільйонів українців.

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"За роки війни це створило значну соціальну напругу в польському суспільстві. На все це накладається підготовка до виборчої кампанії в Польщі у 2027 році, яка фактично розпочалася вже зараз", – зазначив він.

За останні пів року кількість людей під тимчасовим захистом зменшилася приблизно на 40 тисяч, і дехто трактує це як ознаку від'їзду українців. Боднар не виключає, що через несприятливу атмосферу частина громадян справді виїхала, проте наголошує: зниження цього показника не обов'язково означає, що всі вони покинули Польщу.

Посол зазначив, що більшість громадян України, з якими йому доводиться особисто спілкуватися, безпосередньо з проявами фізичної агресії не стикалися. Він пояснив, що переважно йдеться про тривогу через повідомлення у медіа та психологічний тиск, який також викликає в окремих громадян побоювання розмовляти українською мовою в громадських місцях.

Безпідставними він вважає й твердження, ніби таке ставлення спричинене поведінкою самих українців. За перше півріччя 2026 року зафіксували 10 800 правопорушень за участю громадян України, що при двох мільйонах українців становить 0,54%, тобто близько п'яти випадків на тисячу людей.

Окремо дипломат наголосив, що тему історичної пам'яті не варто недооцінювати. За його словами, у Польщі сформувалася консолідована громадська думка щодо трагічних подій Другої світової війни, яку поділяють різні політичні сили та більшість суспільства, а УПА, Бандеру й Шухевича там сприймають украй негативно.

Водночас Боднар підкреслив: іншого ворога, крім Росії, Польща не має, і залишається одним із найактивніших голосів, які попереджають Захід про російську загрозу.

Нагадаємо, українців у Польщі дедалі частіше атакують через національність, а антиукраїнська риторика правих політиків посилює ворожість напередодні парламентських виборів 2027 року.

Також прокуратура Радома в Мазовецькому воєводстві повідомила про напад на трьох українців. За даними слідства, п'яний чоловік спершу заговорив із ними про Волинську трагедію, а потім покликав ще вісьмох поляків і підбурив їх до нападу.

Крім того, у Варшаві напали на українську дівчину через її акцент і вдарили по обличчю. Унаслідок удару вона втратила два передні зуби.