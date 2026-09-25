Фамилия отца — Зеленский: СМИ узнали имя восьмилетней внучки Путина

Журналисты установили имя внучки Владимира Путина, которую много лет скрывали от общественности. Дочь Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского родилась в декабре 2017 года и зарегистрирована как Эльза Тихонова.

У Екатерины Тихоновой, младшей из официальных дочерей Путина, и балетмейстера Игоря Зеленского есть восьмилетняя дочь Эльза. Девочка родилась в декабре 2017 года, а данные о ней издание "Проект" обнаружило в ходе анализа утечки базы данных Федеральной пограничной службы РФ.

Впервые ребёнок выехал из России незадолго до своего двухлетия. 11 ноября 2019 года она вместе с родителями вылетела на бизнес-джете немецкой авиакомпании Air Hamburg, которая в настоящее время работает под названием VistaJet. Семья отправилась в Мюнхен, где тогда работал Зеленский, и пробыла там ровно два месяца.

Менее чем через два года девочка вновь оказалась за границей. На этот раз она летела в Хорватию на самолете Bombardier Global 5000.

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В обоих случаях в базе данных пограничников она фигурировала как Эльза Игоревна Тихонова. То есть ребенку дали вымышленную фамилию матери, сохранив отчество от Игоря Зеленского.

Екатерина Тихонова

Имя совпадает с именем принцессы из голливудского мультфильма "Холодное сердце". Журналисты отмечают, что Екатерина Тихонова известна своей любовью к американскому кино: на свадьбе с первым мужем Кириллом Шамаловым она исполняла песню принцессы из мультфильма "Анастасия".

Глава Кремля тщательно скрывает своих родственников, поэтому они живут под другими фамилиями. Его сыновей от Алины Кабаевой, по данным журналистов, зарегистрировали как Ивана и Владимира Спиридоновых, и эту фамилию связывают с дедом Путина по имени Спиридон. Внебрачная дочь от Светланы Кривоногих носит имя Луиза Розова.

Сама Екатерина Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика", который задумывался как научно-технологическая долина МГУ с бюджетом более 100 млрд рублей. В 2013 году она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына друга Путина и партнера по кооперативу "Озеро" Николая Шамалова, однако брак оказался недолгим. Не позднее 2017 года она начала отношения с Зеленским, который тогда был художественным руководителем Баварского государственного балета.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и его любовница Светлана Полякова неоднократно отдыхали за границей вместе с Любовью Кабаевой, матерью любовницы Путина, как пишут СМИ. Летали они на дорогих частных самолётах, связанных с крупными бизнесменами.

Кроме того, фигуристке Камиле Валиевой, лишенной олимпийского золота 2022 года из-за допингового скандала, разрешили вернуться на международные соревнования, однако только в нейтральном статусе. В России такое решение считают недостаточным и требуют вернуть спортсменке медаль.

Кроме того, основатели издания "Проект" Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге рассказали о тайных отношениях Путина с девушкой, которая на тот момент не достигла совершеннолетия.