Прізвище батька – Зеленський: ЗМІ дізналися ім'я восьмирічної онуки Путіна

Журналісти встановили ім'я онуки Володимира Путіна, яку багато років приховували від публіки. Донька Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського народилася в грудні 2017 року і записана як Ельза Тихонова.

У Катерини Тихонової, молодшої з офіційних доньок Путіна, та балетмейстера Ігоря Зеленського є восьмирічна донька Ельза. Дівчинка народилася в грудні 2017 року, а дані про неї видання "Проект" виявило під час аналізу витоку бази Федеральної прикордонної служби РФ.

Уперше дитина виїхала з Росії незадовго до свого дворіччя. 11 листопада 2019 року вона разом із батьками вилетіла бізнес-джетом німецької авіакомпанії Air Hamburg, яка нині працює під назвою VistaJet. Родина вирушила до Мюнхена, де тоді працював Зеленський, і пробула там рівно два місяці.

Менш ніж за два роки дівчинка знову опинилася за кордоном. Цього разу вона летіла до Хорватії літаком Bombardier Global 5000.

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В обох випадках у базі прикордонників вона фігурувала як Ельза Ігорівна Тихонова. Тобто дитині дали вигадане прізвище матері, зберігши по батькові від Ігоря Зеленського.

Катерина Тихонова

Ім'я збігається з іменем принцеси з голлівудського мультфільму "Холодне серце". Журналісти зауважують, що Катерина Тихонова відома своєю любов'ю до американського кіно: на весіллі з першим чоловіком Кирилом Шамаловим вона виконувала композицію принцеси з мультфільму "Анастасія".

Очільник Кремля ретельно приховує рідних, тому ті живуть під іншими прізвищами. Його синів від Аліни Кабаєвої, за даними журналістів, записали як Івана та Володимира Спиридонових, і це прізвище пов'язують із дідом Путіна на ім'я Спиридон. Позашлюбна донька від Світлани Кривоногих має ім'я Луїза Розова.

Сама Катерина Тихонова очолює фонд "Іннопрактика", який задумували як науково-технологічну долину МДУ з бюджетом понад 100 млрд рублів. У 2013 році вона одружилася з Кирилом Шамаловим, сином друга Путіна й партнера по кооперативу "Озеро" Миколи Шамалова, проте шлюб виявився недовгим. Не пізніше 2017 року вона почала стосунки із Зеленським, який тоді був художнім керівником Баварського державного балету.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров і його коханка Світлана Полякова неодноразово відпочивали за кордоном разом із Любов'ю Кабаєвою, матір'ю коханки Путіна, як пишуть медіа. Літали вони дорогими приватними літаками, пов'язаними з великими бізнесменами.

Також фігуристці Камілі Валієвій, яку позбавили олімпійського золота 2022 року через допінговий скандал, дозволили повернутися на міжнародні змагання, проте лише в нейтральному статусі. У Росії таке рішення вважають недостатнім і вимагають повернути спортсменці медаль.

Крім того, засновники видання "Проект" Роман Баданін і Михайло Рубін у своїй книзі розповіли про таємні стосунки Путіна з дівчиною, яка на той момент не досягла повноліття.