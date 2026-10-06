Тысячи документов: бывший глава немецкой разведки арестован по подозрению в шпионаже

80-летний Август Ханнинг, который возглавлял Федеральную разведывательную службу (BND) в период с декабря 1998 года по ноябрь 2005 года, арестован 6 октября у него дома в районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен на юге Германии.

Он арестован по подозрению в "шпионаже, равносильном государственной измене", а также по другим обвинениям, связанным со шпионской деятельностью, включая попытку передачи государственных секретов иностранным государствам, сообщает ВВС со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

По версии следствия, Ханнинг использовал секретные разведданные для подготовки аналитического материала для одной из иностранных спецслужб, а также поддерживал контакты с другой иностранной разведкой. Следователи не уточнили, о каких именно государствах идет речь.

После ухода с поста он работал частным консультантом.

Кроме Ханнинга, немецкие правоохранители арестовали его бывшего помощника Манфреда Д. Прокуратура утверждает, что он за денежное вознаграждение передал Ханнингу около 2000 секретных документов. Многие из них содержали секретную информацию, предназначенную исключительно для внутреннего пользования Федеральной разведывательной службой.

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Манфред Д., который был руководителем аппарата Ханнинга и продолжал работать в BND вплоть до нынешнего года, обвиняется в пособничестве попытке государственной измены и шпионаже, наносящем ущерб государству.

В документе также отмечается, что Ханнинг использовал полученную информацию в своей частной консультационной деятельности. Кроме того, по данным следствия, он на протяжении ряда лет передавал информацию представителю другой иностранной разведывательной службы.

"В одном из случаев Ханнинг использовал секретные разведданные… для подготовки аналитического материала для сотрудника иностранной спецслужбы", — отметили в прокуратуре. Дошли ли эти материалы до адресата, неясно.

Ханнинга также обвиняют в том, что он "в течение нескольких лет поддерживал тесный контакт с представителем другой иностранной спецслужбы, которому передавал политическую информацию, частично основанную на материалах, полученных от Манфреда Д.

Арест Августа Ханнинга: расследование выросло из другого дела

Ситуацию дополнительно осложнило заявление прокуратуры о том, что это дело выросло из другого громкого расследования — о предполагаемой попытке наследницы владельца сети стейк-хаусов похитить собственных детей у бывшего мужа, с которым она не жила вместе.

В сентябре 2025 года в рамках расследования дела этой наследницы, Кристины Блок, прокуратура провела обыск в офисе Хеннинга и обнаружила материалы, послужившие поводом для проверки в отношении уже его самого.

Завтра, 7 октября, бывший глава разведки предстанет перед судом. Его экс-помощник отправится в суд днем ранее. Сегодня в домах обоих подозреваемых прошли обыски.

Немецкие СМИ сообщали, что в последние годы Хеннинг испытывал финансовые трудности, а его консалтинговый бизнес вызывал вопросы у контролирующих органов. В 2023 году одно из ведущих немецких изданий, Der Spiegel, писало, что он потерял значительную часть своей пенсии из-за последствий краха латвийского банка в 2019 году.

BND уже не впервые оказывается в центре подобного скандала. В 2023 году высокопоставленному сотруднику немецкой разведки было предъявлено обвинение в государственной измене в связи с предполагаемой передачей России сведений, составляющих государственную тайну.

По версии обвинения, Карстен Л. передавал разведданные о войне в Украине и ЧВК "Вагнер", получив за это около 400 000 евро. Судебный процесс по его делу продолжается. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, РФ шпионила за базами НАТО через камеры дверных звонков.

Также сообщалось, что в Польше задержали соратника Навального, который шпионил для РФ.