Тисячі документів: колишнього керівника німецької розвідки заарештували за підозрою у шпигунстві

80-річний Август Ханнінг, який очолював Федеральну розвідувальну службу (BND) у період з грудня 1998 року по листопад 2005 року, був заарештований 6 жовтня у себе вдома в районі Бад-Тельц-Вольфратсхаузен на півдні Німеччини.

Його заарештували за підозрою у "шпигунстві, що прирівнюється до державної зради", а також за іншими звинуваченнями, пов’язаними зі шпигунською діяльністю, зокрема за спробу передачі державних таємниць іноземним державам, повідомляє BBC з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

За версією слідства, Ханнінг використовував секретні розвіддані для підготовки аналітичного матеріалу для однієї з іноземних спецслужб, а також підтримував контакти з іншою іноземною розвідкою. Слідчі не уточнили, про які саме держави йдеться.

Після звільнення з посади він працював приватним консультантом.

Окрім Ханнінга, німецькі правоохоронці заарештували його колишнього помічника Манфреда Д. Прокуратура стверджує, що він за грошову винагороду передав Ханнінгу близько 2000 секретних документів. Багато з них містили секретну інформацію, призначену виключно для внутрішнього користування Федеральною розвідувальною службою.

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Манфред Д., який очолював апарат Ханнінга і продовжував працювати в BND аж до цього року, звинувачується у пособництві у спробі державної зради та у шпигунстві, що завдає шкоди державі.

У документі також зазначається, що Ханнінг використовував отриману інформацію у своїй приватній консультаційній діяльності. Крім того, за даними слідства, він протягом кількох років передавав інформацію представнику іншої іноземної розвідувальної служби.

"В одному з випадків Ханнінг використав секретні розвіддані… для підготовки аналітичного матеріалу для співробітника іноземної спецслужби", — зазначили в прокуратурі. Чи дійшли ці матеріали до адресата, невідомо.

Ханнінга також звинувачують у тому, що він "протягом кількох років підтримував тісний контакт із представником іншої іноземної спецслужби, якому передавав політичну інформацію, частково засновану на матеріалах, отриманих від Манфреда Д.

Арешт Августа Ханнінга: розслідування почалося з іншої справи

Ситуацію додатково ускладнила заява прокуратури про те, що ця справа виникла на тлі іншого гучного розслідування — щодо ймовірної спроби спадкоємиці власника мережі стейк-хаусів викрасти власних дітей у колишнього чоловіка, з яким вона не проживала разом.

У вересні 2025 року в рамках розслідування справи цієї спадкоємиці, Крістіни Блок, прокуратура провела обшук в офісі Хеннінга та виявила матеріали, які стали приводом для перевірки щодо нього самого.

Завтра, 7 жовтня, колишній керівник розвідки постане перед судом. Його колишній помічник з’явиться в суді на день раніше. Сьогодні в помешканнях обох підозрюваних було проведено обшуки.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що в останні роки Хеннінг мав фінансові труднощі, а його консалтинговий бізнес викликав запитання у контролюючих органів. У 2023 році одне з провідних німецьких видань, Der Spiegel, писало, що він втратив значну частину своєї пенсії через наслідки краху латвійського банку у 2019 році.

BND вже не вперше опиняється в центрі подібного скандалу. У 2023 році високопоставленому співробітнику німецької розвідки було висунуто звинувачення у державній зраді у зв’язку з імовірною передачею Росії відомостей, що становлять державну таємницю.

За версією звинувачення, Карстен Л. передавав розвіддані про війну в Україні та ПВК "Вагнер", отримавши за це близько 400 000 євро. Судовий процес у його справі триває. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що РФ шпигувала за базами НАТО за допомогою камер дверних дзвінків.

Також повідомлялося, що в Польщі затримали соратника Навального, який шпигував на користь РФ.