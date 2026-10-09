Илон Маск выходит на рынок мобильной связи: акции некоторых компаний начали падать

Компания SpaceX Илона Маска договорилась о покупке радиочастот в США примерно за 8 млрд долларов, усилив планы по выходу на рынок мобильной связи. Компания намерена выйти на рынок мобильной связи, что ударило по акциям таких гигантов, как AT&T и Verizon.

Как пишет WSJ, сделка предусматривает приобретение портфеля лицензий на использование радиочастот диапазона 800 МГц у компании Grain Management. Благодаря этому SpaceX планирует расширить возможности спутниковой связи Starlink Mobile и усилить конкуренцию с традиционными мобильными операторами.

Как SpaceX планирует конкурировать с операторами мобильной связи

Лицензии на частоты диапазона 800 МГц предназначены для использования в наземных сетях, в частности в базовых станциях. Такие частоты способны распространять сигнал на большие расстояния и лучше проникать сквозь стены и другие препятствия, чем более высокие частотные диапазоны.

SpaceX намерена объединить их со спутниковой сетью Starlink. Это должно расширить покрытие мобильной связи, в частности в тех местах, где спутниковый сигнал имеет ограничения.

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Ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запуск до 15 000 спутников SpaceX для мобильной связи. Компания планирует интегрировать спутники с наземной инфраструктурой, что, по её замыслу, поможет улучшить качество связи, в частности внутри зданий.

В то же время для создания полноценной наземной сети SpaceX могут понадобиться базовые станции или более компактные передатчики. Развитие традиционной инфраструктуры может обойтись в миллиарды долларов.

Акции телекоммуникационных компаний пошли вниз

На масштабную покупку частот мгновенно отреагировали биржи. По данным Reuters, акции американских операторов T-Mobile US, Verizon и AT&T перед началом основных торгов снизились на 5–6%. В Европе индекс STOXX Europe 600 Telecommunications, отслеживающий динамику акций телекоммуникационного сектора, упал на 3,3% — до самого низкого уровня с февраля.

Наибольшие потери среди упомянутых европейских компаний понесла Deutsche Telekom: её акции подешевели на 8%. Акции британской Vodafone потеряли 4,5%, французской Orange — 3,4%, а испанской Telefónica — 3,3%.

В то же время реакция инвесторов на сделку оказалась противоположной для самой SpaceX. По данным Reuters, акции компании после объявления о приобретении выросли на 3,6%. Сделка ещё должна получить одобрение регулирующих органов.

Почему сделка вызвала беспокойство инвесторов

Аналитики Morgan Stanley считают, что приобретение частот свидетельствует о том, что SpaceX будет более активно покупать радиочастотные ресурсы. В то же время, по их оценке, угроза для традиционных операторов может реализовываться постепенно — сначала на сельских территориях.

SpaceX уже сотрудничает с T-Mobile в сфере спутниковой мобильной связи, в частности для обеспечения связи в отдаленных районах США. Компания также развивает проект Starlink Mobile, используя новые спутники, способные передавать больше данных.

На фоне опасений по поводу конкуренции акции операторов телекоммуникационных башен, напротив, выросли. Акции American Tower, Crown Castle и SBA Communications прибавили 5–6%. Инвесторы предполагают, что развитие мобильной связи SpaceX может увеличить спрос на наземную инфраструктуру — вышки, крыши для размещения оборудования и малые соты.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп пользуется искусственным интеллектом Grok от Илона Маска. Американский лидер проконсультировался с этим ИИ перед тем, как принять решение о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

А сам Илон Маск возвращается в команду Трампа. Миллиардер получил должность в Пентагоне.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Илон Маск неожиданно бросил мать своих детей. Топ-менеджер компании Neuralink и мать четверых детей Илона Маска, Шивон Зилис, заявила о внезапном расставании с миллиардером без каких-либо предупреждений с его стороны.