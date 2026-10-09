Ілон Маск виходить на ринок мобільного зв'язку: акції деяких компаній почали падати

Компанія SpaceX Ілона Маска домовилася про купівлю радіочастот у США приблизно за 8 млрд доларів, посиливши плани виходу на ринок мобільного зв’язку. Компанія хоче вийти на ринок мобільного зв’язку, що вдарило по акціях гігантів типу AT&T і Verizon.

Як пише WSJ, угода передбачає придбання портфеля ліцензій на використання радіочастот діапазону 800 МГц у компанії Grain Management. Завдяки цьому SpaceX планує розширити можливості супутникового зв’язку Starlink Mobile і посилити конкуренцію з традиційними мобільними операторами.

Як SpaceX планує конкурувати з мобільними операторами

Ліцензії на частоти діапазону 800 МГц призначені для використання в наземних мережах, зокрема базових станціях. Такі частоти здатні поширювати сигнал на більші відстані та краще проникати крізь стіни й інші перешкоди, ніж вищі частотні діапазони.

SpaceX має намір поєднати їх із супутниковою мережею Starlink. Це повинно розширити покриття мобільного зв’язку, зокрема в місцях, де супутниковий сигнал має обмеження.

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Раніше Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила запуск до 15 000 супутників SpaceX для мобільного зв’язку. Компанія планує інтегрувати супутники з наземною інфраструктурою, що, за її задумом, допоможе покращити якість з’єднання, зокрема всередині будівель.

Водночас для створення повноцінної наземної мережі SpaceX можуть знадобитися базові станції або компактніші передавачі. Розбудова традиційної інфраструктури може коштувати мільярди доларів.

Акції телеком-компаній пішли вниз

На масштабну купівлю частот миттєво відреагували біржі. За даними Reuters, акції американських операторів T-Mobile US, Verizon і AT&T перед початком основних торгів знизилися на 5–6%. У Європі індекс STOXX Europe 600 Telecommunications, який відстежує динаміку акцій телекомунікаційного сектору, впав на 3,3% — до найнижчого рівня з лютого.

Найбільших втрат серед згаданих європейських компаній зазнала Deutsche Telekom: її акції подешевшали на 8%. Папери британської Vodafone втратили 4,5%, французької Orange — 3,4%, а іспанської Telefónica — 3,3%.

Водночас реакція інвесторів на угоду була протилежною для самої SpaceX. За даними Reuters, акції компанії після оголошення про придбання зросли на 3,6%. Угода ще має отримати регуляторне схвалення.

Чому угода викликала занепокоєння інвесторів

Аналітики Morgan Stanley вважають придбання частот ознакою того, що SpaceX активніше купуватиме радіочастотні ресурси. Водночас, за їхньою оцінкою, загроза для традиційних операторів може реалізовуватися поступово — спочатку на сільських територіях.

SpaceX уже співпрацює з T-Mobile у сфері супутникового мобільного зв’язку, зокрема для забезпечення зв’язку у віддалених районах США. Компанія також розвиває Starlink Mobile, використовуючи нові супутники, здатні передавати більше даних.

На тлі побоювань щодо конкуренції акції операторів телекомунікаційних веж, навпаки, зросли. Папери American Tower, Crown Castle та SBA Communications додали 5–6%. Інвестори припускають, що розвиток мобільного зв’язку SpaceX може збільшити попит на наземну інфраструктуру — вежі, дахи для розміщення обладнання та малі стільники.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп користується штучним інтелектом Grok від Ілона Маска. Американський лідер консультувався цим ШІ перед тим, як ухвалив рішення захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

А сам Ілон Маск повертається у команду Трампа. Мільярдер отримав посаду у Пентагоні.

А ще Фокус повідомляв, Ілон Маск несподівано кинув матір його дітей. Топменеджерка компанії Neuralink та мати чотирьох дітей Ілона Маска, Шивон Зіліс, заявила про раптове розставання з мільярдером без жодних попереджень з його боку.