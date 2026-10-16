МИД будет выдавать детям за рубежом сертификаты за украинскую идентичность: реакция диаспоры

Министерство иностранных дел Украины утвердило порядок выдачи сертификатов о сохранении украинской национальной идентичности детям в возрасте до 16 лет, проживающим за рубежом.

Приказ МИД № 469 от 16 сентября 2026 года с изменениями от 24 сентября вступил в силу 6 октября.

Сертификаты должны стимулировать детей украинской общины изучать язык, знакомиться с историей и культурой Украины и участвовать в жизни общины.

Документ могут получить дети, соответствующие хотя бы одному из установленных критериев. Среди них — использование украинского языка, посещение субботних и воскресных школ, культурно-образовательных центров или детских лагерей для украинцев, проживающих за рубежом. Также учитывается участие в культурных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах по предметам, связанным с украиноведением, и национально-патриотических проектах.

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Решение о выдаче сертификата принимает руководитель зарубежного дипломатического учреждения Украины на основании обращения руководителя украинской общественной организации, культурно-образовательного центра или субботней или воскресной школы, действующей при такой организации. Печатать документы могут как эти организации и центры, так и дипломатические учреждения. Вручать сертификаты следует торжественно.

Новую инициативу МИД подвергли критике

Мария Жартовская, генеральный директор платформы Yellow Blue, которая рассказывает об украинцах и бизнесе за рубежом, раскритиковала нововведения в своём посте в Facebook. Она обратила внимание на трудности, с которыми украинцы за рубежом сталкиваются при получении консульских услуг, в частности при оформлении паспортов для детей.

"Сначала я подумала, что это шутка", — написала Жартовская о новой инициативе МИД.

Автор публикации также выразила сомнения в целесообразности введения сертификатов на фоне проблем с доступом к консульским услугам. Она отметила, что теперь решение о присвоении звания ребенку будет зависеть от руководителя дипломатического учреждения.

"Но теперь руководитель зарубежного дипломатического представительства Украины будет решать, заслуживает ли ребенок сертификат за сохранение национальной идентичности или нет", — написала она.

В качестве примера практической работы по сохранению украинской идентичности Жартовская упомянула "Пласт" — организацию, которая привлекает детей и молодежь к участию в украинской культурной и общественной жизни.

Ранее украинка Анна Чумак поделилась своим опытом переезда в Испанию, откуда впоследствии решила вернуться в Украину из-за разочарования в жизни за границей.

Между тем демографический кризис в Украине продолжает обостряться. Даже возвращение части граждан не сможет остановить сокращение населения и его старение.

В то же время украинские власти уже готовятся к возможному массовому возвращению граждан после войны. По прогнозам, после завершения боевых действий в Украину могут вернуться около двух миллионов человек.