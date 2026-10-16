МЗС видаватиме дітям за кордоном сертифікати за українську ідентичність: реакція діаспори

Міністерство закордонних справ України затвердило порядок видачі сертифікатів за збереження української національної ідентичності дітям віком до 16 років, які живуть за кордоном.

Наказ МЗС № 469 від 16 вересня 2026 року зі змінами від 24 вересня набрав чинності 6 жовтня.

Сертифікати мають заохочувати дітей української громади вивчати мову, знати історію та культуру України й брати участь у житті громади.

Документ можуть отримати діти, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв. Серед них — використання української мови, відвідування суботніх і недільних шкіл, культурно-освітніх осередків або дитячих таборів для закордонних українців. Також враховують участь у культурних заходах, конкурсах, олімпіадах з українознавчих предметів і національно-патріотичних проєктах.

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Рішення про видачу сертифіката ухвалює керівник закордонної дипломатичної установи України на підставі звернення керівника української громадської організації, культурно-освітнього осередку або суботньої чи недільної школи, що працює при такій організації. Друкувати документи можуть як ці організації та осередки, так і дипломатичні установи. Вручати сертифікати мають урочисто.

Нову ініціативу МЗС розкритикували

Марія Жартовська, CEO платформи Yellow Blue, яка розповідає про українців і бізнес за кордоном, розкритикувала нововведення у своєму дописі у Facebook. Вона звернула увагу на труднощі, з якими українці за кордоном стикаються під час отримання консульських послуг, зокрема оформлення паспортів для дітей.

"Я спочатку подумала, що це жарт", — написала Жартовська про нову ініціативу МЗС.

Авторка допису також поставила під сумнів доцільність запровадження сертифікатів на тлі проблем із доступом до консульських послуг. Вона зазначила, що тепер рішення про відзначення дитини залежатиме від керівника дипломатичної установи.

"Але тепер цілий керівник закордонної дипломатичної установи України ухвалюватиме рішення, чи достойна дитина сертифікату за збереження національної ідентичності, чи ні", — написала вона.

Як приклад практичної роботи зі збереження української ідентичності Жартовська згадала "Пласт" — організацію, яка залучає дітей і молодь до українського культурного та громадського життя.

Раніше українка Анна Чумак поділилася досвідом переїзду до Іспанії, звідки згодом вирішила повернутися в Україну через розчарування життям за кордоном.

Тим часом демографічна криза в Україні продовжує загострюватися. Навіть повернення частини громадян не зможе зупинити скорочення населення та його старіння.

Водночас українська влада вже готується до можливого масового повернення громадян після війни. За прогнозами, після завершення бойових дій в Україну можуть повернутися близько двох мільйонів людей.