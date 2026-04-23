Україна готується до повернення двох мільйонів людей: що буде робити держава, — міністр

Українські урядовці вже готується до масового повернення громадян. За їх підрахунками, після війни додому може приїхати близько двох мільйонів людей.

Тож держава планує не просто надавати допомогу окремим людям, а розвивати громади, щоб повернути українців з-за кордону. Таку заяву зробив міністр соціальної політики України Денис Улютін під час обговорення проєкту "Нова країна", повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, головним викликом для держави є здатність забезпечити людей необхідними умовами для життя. Адже повернення українців буде залежати від порівняння якості життя в ЄС та Україні. Зокрема, йдеться про безпеку, працевлаштування, медицину й житло.

"Після завершення активних бойових дій до України планують повернутися близько 2 млн людей. Наші громади мають бути спроможні прийняти таку кількість нових мешканців, які потребуватимуть доступу до відповідних соціальних послуг та інфраструктури. Саме тому важливо зосередитися не на індивідуальній допомозі тим, хто повертається, а на підтримці громад", — заявив Денис Улютін.

Також стало відомо, про відкриття мережі "Центрів єдності", які мають допомагати українцям за кордоном. Перший такий центр уже працює в Берліні. Його фахівці консультують щодо життя в Німеччині, розповідаю про виплати та можливості для повернення додому. Відтак, в уряді хочуть збільшити кількість таких центів, відкривши їх в інших країнах, де перебуває найбільша кількість українських біженців.

За словами керівника Міністерства соціальної політики, скоро нові "Центри єдності" відкриють у Чехії та Швеції. Там будуть допомагати українцям підготувати документи та отримати соціальну підтримку.

Українці за кордоном: що відомо

Нагадаємо, що українці масово покидають Естонію. За кілька років, що триває повномасштабне вторгнення РФ в Україні, більшість українських біженців, які прибули до Таллінну на початку війни, вже поїхали з цієї країни. Про це розповіла надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Станом на зараз там залишаються 25 тис. українських громадян з 89 тисяч.

Також українцям, які проживають в Ірландії, буде запропоновано "пакет допомоги" для повернення додому, оскільки уряд планує розірвати всі контракти на розміщення біженців протягом року.

В уряді країни виступають або за припинення директиви про тимчасовий захист, або за альтернативу, за якої підтримку будуть отримувати виключно люди з найбільш постраждалих районів України, пише The Times.

Раніше Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку.