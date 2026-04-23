Украина готовится к возвращению двух миллионов людей: что будет делать государство, — министр

Украинские чиновники уже готовится к массовому возвращению граждан. По их подсчетам, после войны домой может приехать около двух миллионов человек.

Поэтому государство планирует не просто оказывать помощь отдельным людям, а развивать общины, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа. Такое заявление сделал министр социальной политики Украины Денис Улютин во время обсуждения проекта "Новая страна", сообщает"Правительственный портал".

По его словам, главным вызовом для государства является способность обеспечить людей необходимыми условиями для жизни. Ведь возвращение украинцев будет зависеть от сравнения качества жизни в ЕС и Украине. В частности, речь идет о безопасности, трудоустройстве, медицине и жилье.

"После завершения активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши громады должны быть способны принять такое количество новых жителей, которые будут нуждаться в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре. Именно поэтому важно сосредоточиться не на индивидуальной помощи тем, кто возвращается, а на поддержке общин", — заявил Денис Улютин.

Также стало известно об открытии сети "Центров единства", которые должны помогать украинцам за рубежом. Первый такой центр уже работает в Берлине. Его специалисты консультируют по жизни в Германии, рассказываю о выплатах и возможности для возвращения домой. Следовательно, в правительстве хотят увеличить количество таких центов, открыв их в других странах, где находится наибольшее количество украинских беженцев.

По словам руководителя Министерства социальной политики, скоро новые "Центры единства" откроют в Чехии и Швеции. Там будут помогать украинцам подготовить документы и получить социальную поддержку.

Украинцы за границей: что известно

Напомним, что украинцы массово покидают Эстонию. За несколько лет, что продолжается полномасштабное вторжение РФ в Украину, большинство украинских беженцев, прибывших в Таллинн в начале войны, уже уехали из этой страны. Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. По состоянию на сейчас там остаются 25 тыс. украинских граждан из 89 тысяч.

Также украинцам, проживающим в Ирландии, будет предложен "пакет помощи" для возвращения домой, поскольку правительство планирует разорвать все контракты на размещение беженцев в течение года.

В правительстве страны выступают либо за прекращение директивы о временной защите, либо за альтернативу, при которой поддержку будут получать исключительно люди из наиболее пострадавших районов Украины, пишет The Times.

Ранее Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста.