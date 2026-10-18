Инцидент в аэропорту Лейпцига: неизвестные протаранили забор возле стоянки арестованных российских самолетов

В немецком аэропорту неизвестные совершили наезд на ограждение возле стоянки российских самолетов. Камера наблюдения не работала, поэтому нарушителей зафиксировать не удалось.

В субботу поздно вечером, 17 октября, в аэропорту Лейпциг/Галле, рядом со стоянкой российских грузовых самолетов Ан-124, произошел инцидент. Об этом пишет издание Bild.

Как сообщается, неизвестные, предположительно на автомобиле, пробили ограждение рядом с тремя Ан-124, находящимися в аэропорту с 2022 года из-за санкций Евросоюза, и скрылись.

После эксцесса северная взлетно-посадочная полоса была закрыта, а все рейсы перенаправили на южную.

Сотрудники федеральной и территориальной полиции, прибывшие на место, обследовали территорию аэропорта, однако ни посторонних лиц, ни автомобиля, обнаружить не удалось.

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Немецкая полиция заявила, что расследует инцидент в аэропорту.

При этом 360-градусная камера, установленная примерно в 1,7 километра от места повреждения, во время инцидента была выключена. Представители аэропорта объяснили, что камера предназначена не для контроля за безопасностью вдоль всего 40-километрового забора, а для наблюдения за движением самолетов и включается лишь при необходимости в ручном режиме.

Ресурс MDR уточняет, что поврежденный участок ограждения расположен вдоль дороги общего пользования. Там также имеется аварийная подъездная дорога, которая используются во время крупномасштабных учений в аэропортах.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывным устройством, а телеканал CNN сообщил, что беспилотник был российским.

25 августа в Лейпциге был обнаружен еще один дрон со взрывчаткой.