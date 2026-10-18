Інцидент в аеропорту Лейпцига: невідомі протаранили огорожу біля місця стоянки арештованих російських літаків

У німецькому аеропорту невідомі врізалися в огорожу біля стоянки російських літаків. Камера спостереження не працювала, тому порушників зафіксувати не вдалося.

Пізно ввечері в суботу, 17 жовтня, в аеропорту Лейпциг/Галле, поруч із місцем стоянки російських вантажних літаків Ан-124, стався інцидент. Про це повідомляє видання Bild.

Як повідомляється, невідомі, ймовірно на автомобілі, прорвали огорожу поруч із трьома літаками Ан-124, які перебувають в аеропорту з 2022 року через санкції Євросоюзу, і втекли.

Після інциденту північну злітно-посадкову смугу було закрито, а всі рейси перенаправлено на південну.

Співробітники федеральної та територіальної поліції, які прибули на місце, обстежили територію аеропорту, однак ні сторонніх осіб, ні автомобіля виявити не вдалося.

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Німецька поліція заявила, що розслідує інцидент в аеропорту.

При цьому 360-градусна камера, встановлена приблизно за 1,7 кілометра від місця пошкодження, під час інциденту була вимкнена. Представники аеропорту пояснили, що камера призначена не для контролю безпеки вздовж усього 40-кілометрового паркану, а для спостереження за рухом літаків і вмикається лише за потреби в ручному режимі.

Ресурс MDR уточнює, що пошкоджена ділянка огорожі розташована вздовж дороги загального користування. Там також є аварійна під’їзна дорога, яку використовують під час масштабних навчань в аеропортах.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига поблизу українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибуховим пристроєм, а телеканал CNN повідомив, що безпілотник був російським.

25 серпня в Лейпцигу було виявлено ще один дрон із вибухівкою.