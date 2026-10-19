"Призывала к экстремизму": Татьяна Монтян получила тюремный срок в России

54-летняя Татьяна Монтян, которая в Украине занималась адвокатской практикой, а в 2021 году переехала в Россию, приговорена к тюремному сроку в колонии общего режима по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму).

Срок в виде полутора лет назначил Ворошиловский межрайонный суд в Донецке, сообщил адвокат блогерши Алексей Калугин.

Вместе с реальным сроком суд также запретил Монтян администрировать сайты в течение двух лет. Гособвинение запрашивало для блогерши пять лет колонии-поселения.

"Мы обжалуем и снесем все эти карманные судебные акты в вышестоящих судах. Судебными актами они называются лишь по историческому недоразумению. Не переживайте раньше времени", — написал он.

За что поплатилась Монтян?

Как пишет "Медиазона", поводом для дела стали высказывания Монтян об "охраноте", которую она во время стрима в декабре 2022 года призывала "мочить безо всякого сожаления".

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Под "охранотой" имелись в виду, как поясняла сама Монтян, сторонники власти, которые замалчивают проблемы на фронте и меняют взгляды в зависимости от мнения начальства, а "мочить" означало банить ботов в комментариях к трансляции.

О том, что против нее возбуждено дело, стало известно год назад, в октябре 2025 года. Тогда же ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список Монтян попала после доносов от известного прокремлевского медийщика Владимира Соловьева и других представителей российских пропагандистских СМИ.

По их информации, Монтян регулярно критикует политику и власть на оккупированном Донбассе, а также комментирует действия пророссийских медиа, что, вероятно, и стало основанием для ее включения в список.

В частности, известно, что еще летом 2025 года Владимир Соловьев публично обвинял ее в присвоении средств, собранных для российских военных.

Кроме того, известный донецкий неонацист Александр Матюшин обратился в Следственный комитет РФ с требованием возбудить против нее уголовное дело за критику действий оккупационных властей Донбасса.

В это же ведомство обратилась и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина из-за большого числа жалоб граждан на "дискредитацию" армии в постах Монтян.

Переехав в Россию, Монтян активно выступала против Украины и долгое время была постоянной гостьей политических ток-шоу на федеральных каналах.

В 2023-м СБУ возбудила на нее уголовное дело сразу по четырем статьям, включая статью о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В 2024 году Монтян, которая выступала на кремлевских каналах и снимала пропагандистские сюжеты на оккупированных территориях, обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса и лишили права вести адвокатскую деятельность решением квалификационно-дисциплинарной комиссии Житомирской области.

Напомним, Монтян рассказала, как ее контузило от удара дрона на Донбассе.

Также сообщалось, что Монтян пожаловалась, как росСМИ ненавидят жителей Донбасса.