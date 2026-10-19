"Закликала до екстремізму": Тетяна Монтян отримала тюремний термін у Росії

54-річна Тетяна Монтян, яка в Україні займалася адвокатською діяльністю, а у 2021 році переїхала до Росії, засуджена до тюремного ув’язнення в колонії загального режиму за ст. 280 КК РФ (публічні заклики до екстремізму).

Ворошиловський міжрайонний суд у Донецьку призначив покарання у вигляді півтора року, повідомив адвокат блогерки Олексій Калугін.

Окрім реального терміну ув’язнення, суд також заборонив Монтян адмініструвати сайти протягом двох років. Державне обвинувачення вимагало для блогерки п’ять років у колонії-поселенні.

"Ми оскаржимо та скасуємо всі ці "кишенькові" судові рішення у вищих судах. Судовими рішеннями їх називають лише через історичне непорозуміння. Не хвилюйтеся завчасно", — написав він.

За що поплатилася Монтян?

Як пише "Медіазона", приводом для порушення справи стали висловлювання Монтян про "охорону", яку вона під час стріму в грудні 2022 року закликала "мочити без жодного жалю".

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Під "охороною" малися на увазі, як пояснювала сама Монтян, прихильники влади, які замовчують проблеми на фронті та змінюють погляди залежно від думки керівництва, а "мочити" означало блокувати ботів у коментарях до трансляції.

Про те, що проти неї порушено справу, стало відомо рік тому, у жовтні 2025 року. Тоді ж її внесли до переліку терористів та екстремістів "Росфінмоніторингу". Монтян потрапила до списку після доносів від відомого прокремлівського медійника Володимира Соловйова та інших представників російських пропагандистських ЗМІ.

За їхніми даними, Монтян регулярно критикує політику та владу на окупованому Донбасі, а також коментує дії проросійських ЗМІ, що, ймовірно, і стало підставою для її включення до списку.

Зокрема, відомо, що ще влітку 2025 року Володимир Соловйов публічно звинувачував її у привласненні коштів, зібраних для російських військових. Крім того, відомий донецький неонацист Олександр Матюшин звернувся до Слідчого комітету РФ із вимогою порушити проти неї кримінальну справу за критику дій окупаційної влади Донбасу.

До цього ж відомства звернулася й голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна через велику кількість скарг громадян на "дискредитацію" армії у дописах Монтян.

Переїхавши до Росії, Монтян активно виступала проти України й тривалий час була постійною гостею політичних ток-шоу на федеральних каналах.

У 2023 році СБУ порушила проти неї кримінальну справу одразу за чотирма статтями, зокрема за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

У 2024 році Монтян, яка виступала на кремлівських каналах і знімала пропагандистські сюжети на окупованих територіях, була звинувачена за кількома статтями Кримінального кодексу та позбавлена права здійснювати адвокатську діяльність рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Житомирської області.

Нагадаємо, Монтян розповіла, як отримала контузію внаслідок удару дрона на Донбасі.

Також повідомлялося, що Монтян поскаржилася на те, як російські ЗМІ ненавидять мешканців Донбасу.