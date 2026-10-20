Нашли телефоны и наличные: в Лодзи по подозрению в шпионаже задержали курсанта с украинским гражданством

В польском городе Лодзь военная жандармерия задержала курсанта Военной медицинской академии. Мужчина собирал данные о военных объектах в регионе.

У задержанного обнаружили два гражданства: польское и украинское. Об этом сообщило издание RMF 24.

Что известно о задержанном, которого подозревают в шпионаже

Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик сообщил журналистам, что соответствующие службы действовали оперативно. Пресс-секретарь Военной жандармерии подполковник Дариуш Рокош сообщил в сети X, что Военный гарнизонный суд в Варшаве применил к задержанному мужчине меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Известно, что подозреваемому 31 год. Он имеет звание старшего рядового резерва и проходил один из курсов, проводившихся в Военной медицинской академии в Лодзи. Задержание произошло 16 октября. Ему инкриминируется нарушение ч. 3 статьи 130 Уголовного кодекса Польши, касающейся шпионажа в подготовительной или вспомогательной форме.

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Во время задержания у мужчины были обнаружены несколько разных телефонов, комплекты документов и печатей, а также значительная сумма наличных денег и золота.

Выяснилось, что задержанный некоторое время назад получил польское гражданство. Кроме того, он является гражданином Украины. В настоящее время дело расследует Служба военной контрразведки, которая также будет поддерживать контакты с украинской стороной по данному делу.

Заместитель министра обороны сообщил журналистам, что за последние три года польские службы задержали 50 саботажников и диверсантов на территории страны.

Напомним, 11 октября издание Onet сообщило, что на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша готовили покушение.

Кроме того, недавно в Польше студент техникума напал на других студентов с ножом, ранив девять человек.