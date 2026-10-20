Знайшли телефони і готівку: у Лодзі за підозрою у шпигунстві схопили курсанта з українським громадянством

У польському місті Лодзь Військова жандармерія затримала курсанта Військової медичної академії. Чоловік збирав дані про військові об'єкти в регіоні.

У затриманого виявили два громадянства: польське та українське. Про це повідомило видання RMF 24.

Що відомо про затриманого, якого підозрюють у шпигунстві

Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик розповів журналістам, що відповідні служби діяли оперативно. Речник Військової жандармерії підполковник Даріуш Рокош повідомив у мережі X, що Військовий гарнізонний суд у Варшаві застосував до затриманого чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Відомо, що підозрюваному 31 рік. Він має звання старшого рядового резерву і проходив один із курсів, що проводилися у Військовій медичній академії в Лодзі. Затримання відбулося 16 жовтня. Йому інкримінують порушення ч. 3 статті 130 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується шпигунства у підготовчій або допоміжній формі.

Видео дня

Під час затримання у чоловіка було виявлено кілька різних телефонів, комплекти документів і печаток, а також велику суму готівки та золота.

З'ясувалося, що затриманий деякий час тому отримав польське громадянство. Крім того, він є громадянином України. Наразі справу розслідує Служба військової контррозвідки, яка також підтримає контакти з українською стороною щодо цієї справи.

Заступник міністра оборони повідомив журналістам, що протягом останніх трьох років польські служби затримали 50 саботажників і диверсантів на території країни.

Нагадаємо, 11 жовтня видання Onet повідомило, що на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша готували замах.

Також нещодавно у Польщі студент технікуму напав на інших студентів з ножем, поранивши дев'ятьох осіб.