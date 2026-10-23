Украинский самолет Ан-124 "Руслан" стал причиной тревоги в Японии: что известно об инциденте

Инцидент с украинским Ан-124 в Японии привёл к временному закрытию взлётно-посадочной полосы, однако возгорание удалось быстро потушить, и никто не пострадал.

В международном аэропорту Тюбу в Японии во время посадки загорелся украинский транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова". Инцидент произошел вечером 22 октября. Из-за происшествия взлетно-посадочную полосу временно закрыли, однако примерно через 15 минут её работу возобновили. Об этом сообщила японская общественная телерадиокомпания NHK.

По информации журналистов, возгорание произошло около 19:20 по местному времени, когда самолёт заходил на посадку в аэропорту Тюбу, расположенном в префектуре Айти. Авиадиспетчеры заметили признаки пожара после приземления грузового самолета. Огонь оперативно потушили, после чего "Руслан" самостоятельно зарулил на стоянку, а соответствующие службы проверили взлетно-посадочную полосу.

Видео дня

По предварительным данным, пострадавших нет. После осмотра взлетно-посадочную полосу открыли, и работа аэропорта вернулась в обычный режим.

Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в настоящее время выясняет обстоятельства этого инцидента. В открытых сообщениях нет информации о причине появления признаков возгорания, возможных повреждениях самолета и характере груза.

Украинский самолет "Руслан" загорелся в аэропорту Японии Фото: NHK

Что известно о самолете Ан-124 "Руслан"

Ан-124-100 "Руслан" — тяжёлый транспортный самолёт, разработанный киевским конструкторским бюро Антонова. Как правило, его используют для перевозки крупногабаритных и сверхтяжелых грузов, которые не могут транспортировать обычные грузовые самолеты. В частности, он может перевозить промышленное оборудование, крупные механизмы и другие негабаритные грузы.

Ан-124 входит в число крупнейших серийных транспортных самолетов в мире. Его грузоподъемность составляет до 120 тонн.

После начала полномасштабного вторжения России часть самолетов "Авиалиний Антонова" была размещена в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, поскольку из-за войны стало невозможно выполнять международные рейсы из Украины.

По данным японских СМИ, Ан-124 начал регулярно прилетать в аэропорт Тюбу примерно за месяц до инцидента.

Это не первый инцидент с украинским "Русланом" за рубежом

В ночь на 5 августа 2026 года внимание привлек ещё один инцидент с участием самолёта Ан-124 авиакомпании "Авиалинии Антонова" в немецком аэропорту Лейпциг/Галле. Тогда рядом с самолетом обнаружили беспилотник со взрывным устройством и детонатором. По сообщениям СМИ, устройство не взорвалось. Позже журналисты The Telegraph и Welt am Sonntag назвали имена тех, кто, по данным разведки, готовил подрыв украинского Ан-124 в аэропорту Лейпцига. Атака должна была уничтожить самолет с 25 тысячами литров топлива на борту, но взрывчатка не сработала.

25 августа в Лейпциге был обнаружен ещё один дрон со взрывчаткой.

Однако на данный момент нет оснований связывать этот случай с возгоранием в Японии. Причины пожара на борту самолета, приземлившегося в аэропорту Тюбу, пока не установлены.

Напомним, 18 октября в немецком аэропорту Лейпциг/Галле неизвестные на автомобиле протаранили ограждение возле стоянки трёх российских грузовых самолётов Ан-124, которые находятся под санкциями ЕС с 2022 года. После инцидента северную взлетно-посадочную полосу временно закрыли, а полиция обследовала территорию, однако нарушителей не обнаружила. Камера наблюдения вблизи места происшествия была выключена, а обстоятельства проникновения на территорию аэропорта расследуют правоохранительные органы.