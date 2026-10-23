Український літак Ан-124 "Руслан" опинився в центрі тривоги в Японії: що відомо про інцидент

Інцидент з українським Ан-124 у Японії змусив тимчасово закрити злітно-посадкову смугу, однак займання вдалося швидко ліквідувати, а люди не постраждали.

В міжнародному аеропорту Тюбу в Японії під час посадки загорівся український транспортний літак Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова". Інцидент стався ввечері 22 жовтня. Через подію злітно-посадкову смугу тимчасово закривали, однак приблизно через 15 хвилин її роботу відновили. Про це повідомив японський суспільний мовник NHK.

За інформацією журналістів, займання сталося близько 19:20 за місцевим часом, коли літак заходив на посадку в аеропорту Тюбу, розташованому в префектурі Айті. Авіадиспетчери помітили ознаки пожежі після приземлення вантажного літака. Вогонь оперативно загасили і після цього "Руслан" самостійно зарулив на стоянку, а відповідні служби перевірили злітно-посадкову смугу.

Видео дня

За попередніми даними, постраждалих немає. Після огляду злітно-посадкову смугу відкрили, а робота аеропорту повернулася до звичайного режиму.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту й туризму Японії наразі з’ясовує обставини цього інциденту. Інформації про причину появи ознак займання, можливі пошкодження літака та характер вантажу у відкритих повідомленнях немає.

Український літак "Руслан" загорівся в аеропорту Японії Фото: NHK

Що відомо про літак Ан-124 "Руслан"

Ан-124-100 "Руслан" — важкий транспортний літак, розроблений київським конструкторським бюро Антонова. Як правило, його використовують для перевезення великогабаритних і надважких вантажів, які не можуть транспортувати звичайні вантажні літаки. Зокрема, вони можуть перевозити промислове обладнання, великі механізми та інші негабаритні вантажі.

Ан-124 належить до найбільших серійних транспортних літаків у світі. Його вантажопідйомність становить до 120 тонн.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії частину літаків "Авіаліній Антонова" розмістили в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, оскільки виконувати міжнародні рейси з України стало неможливо через війну.

За даними японських медіа, Ан-124 почав регулярно прилітати до аеропорту Тюбу приблизно за місяць до інциденту.

Це не перший інцидент з українським "Русланом" за кордоном

В ніч на 5 серпня 2026 року увагу привернув інший інцидент за участю Ан-124 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле. Тоді поблизу літака виявили безпілотник із вибуховим пристроєм і детонатором. За повідомленнями медіа, пристрій не вибухнув. Пізніше журналісти The Telegraph і Welt am Sonntag назвали імена тих, хто, за даними розвідки, готував підрив українського Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Атака мала знищити літак із 25 тисячами літрів пального на борту, але вибухівка не спрацювала.

25 серпня в Лейпцигу було виявлено ще один дрон із вибухівкою.

Однак наразі немає підстав пов’язувати той випадок із займанням у Японії. Причини пожежі на борту, що приземлився в аеропорту Тюбу, ще не встановлені.

Нагадаємо, 18 жовтня у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле невідомі автомобілем протаранили огорожу біля стоянки трьох російських вантажних літаків Ан-124, які перебувають під санкціями ЄС із 2022 року. Після інциденту північну злітно-посадкову смугу тимчасово закрили, а поліція обстежила територію, проте порушників не знайшла. Камера спостереження поблизу місця події була вимкнена, а обставини проникнення на територію аеропорту розслідують правоохоронці.