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Мир Российско-украинская война

Стало известно о гибели двух летчиков-оккупантов группы "Русские витязи": детали

Русские витязи
Самолеты группы "Русские витязи" (иллюстративное фото) | Фото: из открытых источников

Два российских пилота погибли во время тренировочного полета. Их суммарный налет составлял 4800 часов.

Во время учебно‑тренировочного полета 22 октября погибли летчики пилотажной группы "Русские витязи" полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов. Об этом сообщает российское издание amic.ru.

При этом, как уточняет Militarnyi, 21 октября в России произошли сразу две авиакатастрофы с истребителями Су-30СМ, в одной из них оба пилота погибли, а во второй — успели катапультироваться, а про эпизод, якобы произошедший 22 числа, ничего неизвестно. Однако нельзя исключать, что речь идет об инциденте, о котором ранее не сообщалось, или же росСМИ просто перепутало дату.

Похоронят опытных летчиков группы, представители которой регулярно привлекаются к выполнению боевых задач, 27 октября в подмосковных Мытищах.

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Олег Ерофеев
Олег Ерофеев
Фото: amic.ru

Военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик, заместитель начальника Центра показа авиационной техники 53-летний полковник Олег Ерофеев освоил Як‑52, Л‑39, МиГ‑29, Су‑27, Су‑30СМ и Су‑35С. Его суммарный налет составляет 3300 часов. В основной состав пилотажной группы входил с 2003 года.

Владимир Кочетов
Владимир Кочетов
Фото: amic.ru

Военный летчик 1‑го класса, старший летчик‑инспектор службы безопасности полетов, 40-летний подполковник Владимир Кочетов освоил Л‑39, МиГ‑29, Су‑27, Су‑30СМ и Су‑35С. Общий налет на этих самолетах составляет 1500 часов. В основной состав пилотажной группы входил с 2014 года.

"Русские витязи"

Пилотажная группа "Русские витязи" была создана в апреле 1991 г. на базе 1-й эскадрильи 237-го гвардейского Проскуровского центра показа авиационной техники имени И. М. Кожедуба при аэродроме Кубинка в Московской области. Основу авиапарка группы составляют истребители Су-35С. В мирное время группу привлекали к демонстрационным полетам во время торжественных мероприятий, но после начала российско-украинской войны пилотов постоянно вовлекают в боевые задачи.

Напомним, ранее в Африке погиб российский пилот, который служил в частной военной компании "Вагнер".

Также Фокус писал, что в России действует сеть украинских агентов, которой руководит россиянин с позывным "Фома", выполняющий задания ГУР МОУ.