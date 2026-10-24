Стало известно о гибели двух летчиков-оккупантов группы "Русские витязи": детали

Два российских пилота погибли во время тренировочного полета. Их суммарный налет составлял 4800 часов.

Во время учебно‑тренировочного полета 22 октября погибли летчики пилотажной группы "Русские витязи" полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов. Об этом сообщает российское издание amic.ru.

При этом, как уточняет Militarnyi, 21 октября в России произошли сразу две авиакатастрофы с истребителями Су-30СМ, в одной из них оба пилота погибли, а во второй — успели катапультироваться, а про эпизод, якобы произошедший 22 числа, ничего неизвестно. Однако нельзя исключать, что речь идет об инциденте, о котором ранее не сообщалось, или же росСМИ просто перепутало дату.

Похоронят опытных летчиков группы, представители которой регулярно привлекаются к выполнению боевых задач, 27 октября в подмосковных Мытищах.

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Олег Ерофеев Фото: amic.ru

Военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик, заместитель начальника Центра показа авиационной техники 53-летний полковник Олег Ерофеев освоил Як‑52, Л‑39, МиГ‑29, Су‑27, Су‑30СМ и Су‑35С. Его суммарный налет составляет 3300 часов. В основной состав пилотажной группы входил с 2003 года.

Владимир Кочетов Фото: amic.ru

Военный летчик 1‑го класса, старший летчик‑инспектор службы безопасности полетов, 40-летний подполковник Владимир Кочетов освоил Л‑39, МиГ‑29, Су‑27, Су‑30СМ и Су‑35С. Общий налет на этих самолетах составляет 1500 часов. В основной состав пилотажной группы входил с 2014 года.

"Русские витязи"

Пилотажная группа "Русские витязи" была создана в апреле 1991 г. на базе 1-й эскадрильи 237-го гвардейского Проскуровского центра показа авиационной техники имени И. М. Кожедуба при аэродроме Кубинка в Московской области. Основу авиапарка группы составляют истребители Су-35С. В мирное время группу привлекали к демонстрационным полетам во время торжественных мероприятий, но после начала российско-украинской войны пилотов постоянно вовлекают в боевые задачи.

Напомним, ранее в Африке погиб российский пилот, который служил в частной военной компании "Вагнер".

Также Фокус писал, что в России действует сеть украинских агентов, которой руководит россиянин с позывным "Фома", выполняющий задания ГУР МОУ.