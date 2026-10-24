Стало відомо про загибель двох пілотів-окупантів групи "Русские витязи": подробиці

Двоє російських пілотів загинули під час тренувального польоту. Їхній сумарний наліт становив 4800 годин.

Під час навчально-тренувального польоту 22 жовтня загинули льотчики пілотажної групи "Русские витязи" — полковник Олег Єрофєєв та підполковник Володимир Кочетов. Про це повідомляє російське видання amic.ru.

При цьому, як уточнює "Militarnyi", 21 жовтня в Росії сталися одразу дві авіакатастрофи з винищувачами Су-30СМ, в одній з них обидва пілоти загинули, а в другій — встигли катапультуватися, а про епізод, який нібито стався 22 числа, нічого невідомо. Однак не можна виключати, що йдеться про інцидент, про який раніше не повідомлялося, або ж російські ЗМІ просто переплутали дату.

Поховають досвідчених льотчиків групи, представники якої регулярно залучаються до виконання бойових завдань, 27 жовтня в підмосковних Митищах.

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Олег Єрофєєв Фото: amic.ru

Військовий льотчик-снайпер, заслужений військовий льотчик, заступник начальника Центру демонстрації авіаційної техніки, 53-річний полковник Олег Єрофєєв освоїв Як-52, Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С. Його загальний наліт становить 3300 годин. До основного складу пілотажної групи входив з 2003 року.

Володимир Кочетов Фото: amic.ru

Військовий льотчик 1-го класу, старший льотчик-інспектор служби безпеки польотів, 40-річний підполковник Володимир Кочетов освоїв Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С. Загальний наліт на цих літаках становить 1500 годин. До основного складу пілотажної групи входив з 2014 року.

"Русские витязи"

Пілотажна група "Російські витязі" була створена у квітні 1991 р. на базі 1-ї ескадрильї 237-го гвардійського Проскурівського центру демонстрації авіаційної техніки імені І. М. Кожедуба при аеродромі Кубинка в Московській області. Основу авіапарку групи становлять винищувачі Су-35С. У мирний час групу залучали до демонстраційних польотів під час урочистих заходів, але після початку російсько-української війни пілотів постійно залучають до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше в Африці загинув російський пілот, який служив у приватній військовій компанії "Вагнер".

Також Фокус повідомляв, що в Росії діє мережа українських агентів, якою керує росіянин із позивним "Фома", що виконує завдання ГУР МОУ.