Несмотря на вето Трампа: демократы могут возобновить помощь Украине после выборов, — Reuters

В случае победы на выборах в ноябре демократы могут возобновить поддержку Украины. Они даже смогут преодолеть вето Дональда Трампа.

Демократы утверждают, что республиканцы позволили президенту Дональду Трампу единолично объявлять войну и контролировать расходы на оборону, хотя американская Конституция США оставляет эти полномочия за законодателями. И если представители Демократический партии победят на выборах в Палату представителей и, возможно, в Сенат, они, вероятно, смогут ограничить внешнюю политику президента, пишет Reuters.

Трамп, несмотря на широкую поддержку со стороны законодателей-демократов и республиканцев, в значительной степени сократил прямую финансовую и военную помощь Украине. Политик разозлил членов Конгресса, сняв санкции с российского дизеля и отменив ограничения в отношении российских энергоносителей практически сразу после их подписания.

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После победы в обеих палатах в ноябре демократы смогут решить одобрить новую помощь Украине, которая, скорее всего, будет принята большинством в две трети голосов, необходимым для преодоления вето Трампа, пишет агентство.

В то же время Грегори Микс из Нью-Йорка, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, внес на рассмотрение двухпартийный законопроект, который заблокирует план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Кроме того, законодатели могут сократить расходы на оборону, чтобы оказать давление на Трампа и заставить его получить разрешение Конгресса на продолжение войны в Иране, за прекращение которой демократы неоднократно голосовали. Также представители демократов могут ограничить или прекратить военную помощь Израилю, объем которой за последний финансовый год составил 3,8 млрд долларов.

Напомним, что руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступало против законопроекта о санкциях против России.

Кроме того, накануне промежуточных выборов в США Россия развернула в интернете тайную кампанию, чтобы подорвать позиции как демократов, так и республиканцев, выступающих в поддержку Украины.