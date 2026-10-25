Незважаючи на вето Трампа: демократи можуть відновити допомогу Україні після виборів, — Reuters

У разі перемоги на виборах у листопаді демократи можуть відновити підтримку України. Вони навіть зможуть подолати вето Дональда Трампа.

Демократи стверджують, що республіканці дозволили президенту Дональду Трампу одноосібно оголошувати війну та контролювати видатки на оборону, хоча Конституція США надає ці повноваження законодавцям. І якщо представники Демократичної партії переможуть на виборах до Палати представників і, можливо, до Сенату, вони, ймовірно, зможуть обмежити зовнішню політику президента, пише Reuters.

Трамп, незважаючи на широку підтримку з боку законодавців-демократів і республіканців, значною мірою скоротив пряму фінансову та військову допомогу Україні. Політик розлютив членів Конгресу, знявши санкції з російського дизельного палива та скасувавши обмеження щодо російських енергоносіїв практично одразу після їхнього підписання.

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Після перемоги в обох палатах у листопаді демократи зможуть ухвалити рішення про надання нової допомоги Україні, яке, найімовірніше, буде прийнято більшістю у дві третини голосів, необхідною для подолання вето Трампа, пише агентство.

Водночас Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який може очолити Комітет із закордонних справ Палати представників, подав на розгляд двопартійний законопроект, який заблокує план Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Крім того, законодавці можуть скоротити видатки на оборону, щоб чинити тиск на Трампа та змусити його отримати дозвіл Конгресу на продовження війни в Ірані, за припинення якої демократи неодноразово голосували. Також представники демократів можуть обмежити або припинити військову допомогу Ізраїлю, обсяг якої за останній фінансовий рік становив 3,8 млрд доларів.

Нагадаємо, що керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступало проти законопроекту про санкції проти Росії.

Крім того, напередодні проміжних виборів у США Росія розгорнула в інтернеті таємну кампанію, щоб підірвати позиції як демократів, так і республіканців, які виступають на підтримку України.