Организаторы искали желающих в русскоязычных группах, обещали вознаграждение и публично не упоминали "Росатом". Выйти на их след помогли метаданные агитационного баннера и письмо об "активистке", которое полковник СВР отправил коллеге-профайлеру за четыре дня до запланированной акции.

Подготовку публичных акций в Будапеште в поддержку строительства АЭС "Пакш-2" связали с лицами, причастными к Службе внешней разведки России. К такому выводу пришло международное разведывательное сообщество InformNapalm совместно с аналитической группой Ukrainian Militant, изучив массивы данных, полученных хактивистами группы 256 Cyber Assault Division: документы, служебную и личную переписку, фотографии и другие файлы сотрудников СВР. Проект "Пакш-2" предусматривает строительство двух новых энергоблоков при участии российской госкорпорации "Росатом".

Отправной точкой послужило электронное письмо от 16 сентября 2026 года. Российский полковник Тимур Сиртланов написал Ирине Парман — подполковнику, связанной с воинской частью № 33949:

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Кто стоял за пророссийским митингом в Венгрии

В терминологии российских спецслужб "активные меры" означают операции по оказанию влияния на политические процессы и общественное мнение посредством информационных кампаний, агентуры и публичных акций. Воинская часть 33949 давно фигурирует в открытых источниках как структура СВР: ещё в 2010 году "Новая газета" установила, что адрес этой части использовал председатель Совета ветеранов разведки.

Как организовывали митинг

В тот же день, 16 сентября, аккаунт в Facebook на имя Zoltan Biro разместил в русскоязычных группах Венгрии и Европы объявление, приглашая "инициативных людей" присоединиться к проекту, посвящённому развитию энергетики и инфраструктуры страны. Ни "Росатом", ни "Пакш-2" в публичных сообщениях не упоминались.

Кто стоял за пророссийским митингом в Венгрии

Связавшись с организатором, исследователи получили приглашение в Telegram-группу "ДРУЖБА НАРОДОВ", насчитывающую 106 участников — там цель уже называлась прямо. Митинг планировали провести на площади Лайоша Кошута возле венгерского парламента ориентировочно в 12:00 20 сентября. Участникам предоставляли макеты для баннеров и листовок, чтобы те самостоятельно их распечатали, а в одном из сообщений упоминалось о дополнительном вознаграждении, размер которого обещали сообщить позже. Документального подтверждения выплат в материалах нет.

Кто стоял за пророссийским митингом в Венгрии

Впоследствии акцию перенесли на 26 сентября, объяснив это задержкой с получением разрешения от местных властей. Примечательно, что Сиртланов писал Парману о переносе ещё 16 сентября — совпадение города, времени и изменения планов указывает на его возможную осведомлённость об организации, хотя конкретных полномочий письмо не раскрывает.

Что показали метаданные

Среди агитационных файлов, которые распространялись в группе, был баннер с лозунгом на венгерском языке "Az atom a természet barátja!" — "Атом — друг природы!". В свойствах PDF в качестве автора указана "Ирина Ларина", а даты создания и изменения файла — 16 и 18 сентября, то есть именно период переписки и подготовки акции.

Кто стоял за пророссийским митингом в Венгрии

Согласно служебным документам, Ирина Парман имеет звание подполковника, приписана к воинской части № 33949 и специализируется на профилировании — анализе поведения и психологических характеристик человека. В утечке есть учебные материалы Академии СВР, где она указана в качестве преподавателя.

Данные Ирины Парман

Тимур Сиртланов — российский полковник, член президиума организации "Офицеры России" и военный обозреватель, которого регулярно цитируют российские СМИ. В 2024 году он фигурировал в качестве заместителя командира "БАРС-Курск" по военно-политической работе, а в материалах утечки есть справка о его допуске к государственной тайне с печатью той же части СВР.

Данные о Тимуре Сиртланове

Политический контекст

Стоит отметить, что подготовка акции пришлась на период обострения отношений между Москвой и Будапештом после прихода к власти правительства Петера Мадяра. 8 сентября Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, – конкретных обвинений власти не обнародовали.

Сам проект "Пакш-2" остается одним из самых острых вопросов: 26 августа венгерская полиция начала расследование финансовых операций, связанных с ним, а в сентябре 2025 года Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об одобрении государственной помощи проекту. 12 октября СВР обнародовала заявление, в котором обвинила Еврокомиссию и Урсулу фон дер Ляйен в информационной кампании против "Росатома", не приводя доказательств.

Запланированный митинг так и не состоялся. По сообщениям участников Telegram-группы, организаторы отменили его примерно за полчаса до начала, и причины остаются неизвестными.

Стоит отметить, что скандал вокруг строительства венгерской АЭС "Пакш-2" носит комплексный характер и состоит из нескольких критических аспектов: обвинений "Росатома" в умышленной халатности на аналогичных проектах, масштабного коррупционного дела с взятками, судебных запретов со стороны ЕС и политического охлаждения отношений между Будапештом и Москвой.

Ранее сообщалось, что единственная действующая атомная электростанция Венгрии "Пакш" была вынуждена остановить все энергоблоки из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае — об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр.

Кроме того, Венгрия приступила к возобновлению работы энергоблоков: первым после вынужденной остановки запустили третий. По словам Мадьяра, это стало возможным благодаря повышению уровня воды в Дунае и экстренным мерам властей.

Кроме того, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало российской госкорпорации "Росатом" разрешение на строительство атомной электростанции "Пакш II".