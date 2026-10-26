Проросійський мітинг щодо АЕС "Пакш-2" у Будапешті: дослідники вказали на зв'язок із розвідкою РФ

Організатори шукали охочих у російськомовних групах, обіцяли винагороду й публічно не згадували Росатом. Вийти на їхній слід допомогли метадані агітаційного банера та лист про "активку", який полковник СВР надіслав колезі-профайлеру за чотири дні до запланованої акції.

Підготовку публічних акцій у Будапешті на підтримку будівництва АЕС "Пакш-2" пов'язали з особами, причетними до Служби зовнішньої розвідки Росії. Такий висновок зробила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm разом з аналітичною групою Ukrainian Militant, дослідивши масиви даних, здобуті хактивістами групи 256 Cyber Assault Division: документи, службове й особисте листування, фотографії та інші файли співробітників СВР. Проєкт "Пакш-2" передбачає спорудження двох нових енергоблоків за участі російської держкорпорації "Росатом".

Відправною точкою став електронний лист від 16 вересня 2026 року. Російський полковник Тимур Сиртланов написав Ірині Парман – підполковниці, пов'язаній із військовою частиною 33949:

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"Активку в Будапешті перенесли. Чи зможеш профайлінг зробити на завтра?"

Хто стояв за проросійським мітингом в Угорщині

У термінології російських спецслужб "активні заходи" означають операції впливу на політичні процеси та громадську думку через інформаційні кампанії, агентуру й публічні акції. Військова частина 33949 давно фігурує у відкритих джерелах як структура СВР: ще у 2010 році "Новая газета" встановила, що адресу цієї частини використовував голова Ради ветеранів розвідки.

Як організовували мітинг

Того ж 16 вересня акаунт Facebook на ім'я Zoltan Biro розмістив у російськомовних групах Угорщини та Європи оголошення, запрошуючи "ініціативних людей" долучитися до проєкту, присвяченого розвитку енергетики й інфраструктури країни. Ні Росатом, ні "Пакш-2" у публічних повідомленнях не згадувалися.

Хто стояв за проросійським мітингом в Угорщині

Зв'язавшись з організатором, дослідники отримали запрошення до Telegram-групи "ДРУЖБА НАРОДОВ" на 106 учасників – там мету вже називали прямо. Мітинг планували на площі Лайоша Кошута біля угорського парламенту орієнтовно на 12:00 20 вересня. Учасникам давали макети для банерів і листівок, щоб ті самостійно їх розпечатали, а в одному з повідомлень згадували додаткову винагороду, розмір якої обіцяли повідомити згодом. Документального підтвердження виплат у матеріалах немає.

Хто стояв за проросійським мітингом в Угорщині

Згодом акцію перенесли на 26 вересня, пояснивши це затримкою дозволу місцевої влади. Прикметно, що Сиртланов писав Парман про перенесення ще 16 вересня – збіг міста, часу й зміни планів вказує на його можливу обізнаність з організацією, хоча конкретних повноважень лист не розкриває.

Що показали метадані

Серед агітаційних файлів, які поширювали в групі, був банер із гаслом угорською "Az atom a természet barátja!" – "Атом – друг природи!". У властивостях PDF автором зазначено "Ирина Ларина", а дати створення й зміни файлу – 16 і 18 вересня, тобто саме період листування та підготовки акції.

Хто стояв за проросійським мітингом в Угорщині

За службовими документами, Ірина Парман має звання підполковниці, пов'язана з в/ч 33949 і спеціалізується на профайлінгу – аналізі поведінки й психологічних характеристик людини. У витоку є навчальні матеріали Академії СВР, де вона зазначена викладачкою.

Дані Ірини Парман

Тимур Сиртланов – російський полковник, член президії організації "Офіцери Росії" та військовий коментатор, якого регулярно цитують російські медіа. У 2024 році він фігурував як заступник командира "БАРС-Курськ" із військово-політичної роботи, а в матеріалах витоку є довідка про його допуск до державної таємниці з печаткою тієї ж частини СВР.

Дані Тимура Сиртланова

Політичне тло

Варто зазначити, що підготовка акції припала на загострення відносин Москви й Будапешта після приходу до влади уряду Петера Мадяра. 8 вересня Угорщина оголосила про висилку десяти російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім статусом, – конкретних звинувачень влада не оприлюднила.

Сам проєкт "Пакш-2" залишається одним із найчутливіших питань: 26 серпня угорська поліція почала розслідування фінансових операцій навколо нього, а у вересні 2025 року Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії про схвалення державної допомоги проєкту. 12 жовтня СВР оприлюднила заяву, в якій звинуватила Єврокомісію та Урсулу фон дер Ляєн в інформаційній кампанії проти Росатома, не наводячи доказів.

Запланований мітинг так і не відбувся. За повідомленнями учасників Telegram-групи, організатори скасували його приблизно за пів години до початку, і причини залишаються невідомими.

Варто зазначити, що скандал навколо спорудження угорської АЕС "Пакш-2" має комплексний характер і складається з кількох критичних ліній: звинувачень "Росатому" в умисній недбалості на схожих проєктах, масштабного корупційного кейсу з хабарями, судових заборон з боку ЄС та політичного охолодження між Будапештом і Москвою.

Раніше повідомлялося, що єдина діюча атомна електростанція Угорщини "Пакш" була змушена зупинити всі енергоблоки через рекордно низький рівень води в Дунаї – про це заявляв прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Також Угорщина почала повертати енергоблоки до роботи: першим після вимушеної паузи запустили третій. За словами Мадяра, це стало можливим завдяки підвищенню рівня води в Дунаї та екстреним заходам влади.

Крім цього, управління з атомної енергетики Угорщини видало російській держкорпорації "Росатом" дозвіл на спорудження атомної електростанції "Пакш II".