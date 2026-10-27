Тайная поездка: Дональд Трамп-младший охотился в Монголии с бизнесменом, связанным с Кремлем

Сын президента США Дональд Трамп-младший в августе провел два дня на охоте в Монголии вместе с Умаром Кремлевым — российским бизнесменом, имеющим тесные связи с Владимиром Путиным и его службой личной безопасности.

Об этом сообщает издание Financial Times, которое проверило обстоятельства поездки на основании показаний местных гидов и чиновников, данных об авиаперелетах, постов в социальных сетях и общедоступных документов.

В конце августа Трамп-младший прибыл в столицу Монголии Улан-Батор, откуда отправился за сотни километров в охотничий лагерь в провинции Увс. 27 августа Кремлёв, возглавляющий Международную боксёрскую ассоциацию (IBA), покинул пресс-конференцию организации в Казахстане и чартерным самолётом прилетел в Монголию.

Впоследствии он прибыл в лагерь Трампа-младшего. Его сопровождал российский бизнесмен Артур Мартиро́сов, партнер венчурного фонда "Восход", который находится под санкциями США.

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По данным издания, Трамп-младший во время охоты убил одного аргали — редкого горного барана, находящегося под угрозой исчезновения. С 2019 года сын президента США добыл как минимум ещё двух таких животных в Монголии. После двух дней в лагере Кремлёв вернулся в Улан-Батор, а Трамп-младший остался в стране ещё на неделю. Он отправился в провинцию Баян-Улгий, где охотился на алтайского козерога — вид, которому угрожает меньший риск исчезновения, чем аргали.

Представитель Трампа-младшего заявил, что мужчин связывает личная дружба, а не деловые отношения. По его словам, их познакомил общий друг из охотничьей среды, а основой общения является общее увлечение охотой, рыбалкой и отдыхом на природе.

Эксперты по вопросам разведки предупреждают, что такие контакты могут создавать угрозы безопасности. Голден Триплетт, который во время первого президентского срока Дональда Трампа занимал должность директора по контрразведке в Совете национальной безопасности США, заявил, что российские спецслужбы могут попытаться использовать связи с людьми, имеющими доступ к влиятельным лицам.

Этой поездке предшествовало участие Кремлева в свадебных торжествах Трампа-младшего на частном острове в Карибском море в мае. Российский бизнесмен посетил мероприятие и оплатил часть расходов. Ранее о его роли в свадьбе сообщало издание ProPublica, после чего президент США заявил, что его сын вернул Кремлёву деньги.

По информации FT, Кремлёв ранее был осуждён за вымогательство и нанесение телесных повреждений, о чём свидетельствуют утечки из уголовных документов, полученные изданием. В 2010 году он сменил фамилию Лутфуллоев на Кремлёв. В 2017 году стал председателем Федерации бокса России, а в 2020-м возглавил IBA. На этой должности он привлек значительное спонсорское финансирование от государственной компании "Газпром".

Первая известная встреча Кремлёва и Трампа-младшего состоялась в прошлом году на мероприятии IBA в Стамбуле. Тогда сын президента США назвал россиянина не только лидером, но и другом. На том же мероприятии Кремлёв назначил Каана Каракая, турецкого организатора охотничьих туров, официальным представителем IBA в Турции. Каракая организовывал поездки Трампа-младшего в Монголию.

В поездках также участвовал Кевин Смолл — давний спонсор Республиканской партии, который ранее охотился вместе с Трампом-младшим. В январе 2025 года на благотворительном аукционе разыгрывалась возможность присоединиться к недельной охоте с сыном президента США в Монголии. По данным FT, один из победителей аукциона заплатил 140 тысяч долларов, а другой присоединился к охоте на козерогов.

Лорен Уайт из организации "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" заявила, что продажа возможности провести время с сыном президента поднимает этические вопросы. По её словам, приобретение доступа к влиятельным людям вызывает беспокойство независимо от того, происходит ли это посредством благотворительности, свадеб, политических пожертвований или дорогих подарков.

После охоты Трамп-младший вернулся в Улан-Батор, где встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурелсухом. Представитель монгольского правительства сообщил, что они обсуждали отношения между США и Монголией, а также потенциальные возможности для делового сотрудничества. Соответствующий пост с фотографиями встречи вскоре был удален из Facebook.

Представитель Трампа-младшего назвал встречу неофициальной и заявил, что речь шла преимущественно об отдыхе на природе. Представитель президента Монголии также подчеркнул, что встреча и ужин носили неформальный характер, а политические вопросы и официальные визиты собеседники не обсуждали.

Напомним, американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск против администрации Дональда Трампа в связи с работой его зятя Джареда Кушнера на дипломатической должности. Организация требует отстранить его от должности специального посланника или обязать обнародовать финансовую декларацию.

Ранее Фокус сообщал о мирных переговорах, которые, как ожидалось, Виткофф и Кушнер должны были провести в ходе поездок в Москву и Киев 5–6 сентября.