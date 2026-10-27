Таємна поїздка: Дональд Трамп-молодший полював у Монголії з бізнесменом, пов'язаним із Кремлем

Син президента США Дональд Трамп-молодший у серпні провів два дні на полюванні в Монголії з Умаром Кремльовим — російським бізнесменом, який має тісні зв’язки з Володимиром Путіним і його службою особистої безпеки.

Про це повідомляє видання Financial Times, яке перевірило обставини поїздки за свідченнями місцевих гідів і чиновників, даними про авіаперельоти, дописами в соцмережах та публічними документами.

Наприкінці серпня Трамп-молодший прибув до столиці Монголії Улан-Батора, звідки вирушив за сотні кілометрів до мисливського табору в провінції Увс. 27 серпня Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), залишив пресконференцію організації в Казахстані та чартерним літаком прилетів до Монголії.

Згодом він дістався табору Трампа-молодшого. Його супроводжував російський бізнесмен Артур Мартіро́сов, партнер венчурного фонду Voskhod, який перебуває під санкціями США.

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За даними видання, Трамп-молодший під час полювання вбив одного аргалі — рідкісного гірського барана, якому загрожує зникнення. З 2019 року син президента США вполював щонайменше ще двох таких тварин у Монголії. Після двох днів у таборі Кремльов повернувся до Улан-Батора, а Трамп-молодший залишився в країні ще на тиждень. Він вирушив до провінції Баян-Улгий, де полював на алтайського козерога — вид, якому загрожує менший ризик зникнення, ніж аргалі.

Представник Трампа-молодшого заявив, що чоловіків пов’язує особиста дружба, а не ділові відносини. За його словами, їх познайомив спільний друг із мисливського середовища, а основою спілкування є спільне захоплення полюванням, риболовлею та відпочинком на природі.

Експерти з питань розвідки застерігають, що такі контакти можуть створювати ризики для безпеки. Голден Тріплетт, який за першої президентської каденції Дональда Трампа обіймав посаду директора з контррозвідки в Раді національної безпеки США, заявив, що російські спецслужби можуть спробувати використати зв’язки з людьми, які мають доступ до впливових осіб.

Поїздці передувала участь Кремльова у весільних святкуваннях Трампа-молодшого на приватному острові в Карибському морі в травні. Російський бізнесмен відвідав захід і оплатив частину витрат. Раніше про його роль у весіллі повідомляло видання ProPublica, після чого президент США заявив, що його син повернув Кремльову гроші.

За інформацією FT, Кремльов раніше був засуджений за вимагання та побиття, про що свідчать витоки кримінальних документів, отримані виданням. У 2010 році він змінив прізвище Лутфуллоєв на Кремльов. У 2017 році став головою Федерації боксу Росії, а у 2020-му очолив IBA. На цій посаді він залучив значне спонсорське фінансування від державної компанії "Газпром".

Перша відома зустріч Кремльова й Трампа-молодшого відбулася торік на заході IBA в Стамбулі. Тоді син президента США назвав росіянина не лише лідером, а й другом. На тому самому заході Кремльов призначив Каана Каракая, турецького організатора мисливських турів, офіційним представником IBA в Туреччині. Каракая організовував поїздки Трампа-молодшого до Монголії.

У поїздках також брав участь Кевін Смолл — давній спонсор Республіканської партії, який раніше полював із Трампом-молодшим. У січні 2025 року на благодійному аукціоні розігрували можливість приєднатися до тижневого полювання із сином президента США в Монголії. За даними FT, один із переможців аукціону заплатив 140 тисяч доларів, а інший долучився до полювання на козерогів.

Лорен Вайт з організації Citizens for Responsibility and Ethics in Washington заявила, що продаж можливості провести час із сином президента порушує етичні питання. За її словами, придбання доступу до впливових людей викликає занепокоєння незалежно від того, чи відбувається це через благодійність, весілля, політичні пожертви або дорогі подарунки.

Після полювання Трамп-молодший повернувся до Улан-Батора, де зустрівся з президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом. Представник монгольського уряду повідомив, що вони обговорювали відносини між США та Монголією і потенційні ділові можливості. Відповідний допис із фотографіями зустрічі невдовзі видалили з Facebook.

Представник Трампа-молодшого назвав зустріч неофіційною та заявив, що переважно йшлося про відпочинок на природі. Представник президента Монголії також наголосив, що зустріч і вечеря мали неформальний характер, а політичних питань та офіційних візитів співрозмовники не обговорювали.

Нагадаємо, американська організація Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала позов проти адміністрації Дональда Трампа через роботу його зятя Джареда Кушнера на дипломатичній посаді. Організація вимагає усунути його з посади спецпосланника або зобов’язати оприлюднити фінансову декларацію.

Раніше Фокус повідомляв про мирні переговори, які Віткофф і Кушнер, як очікувалося, мали провести під час поїздок до Москви та Києва 5–6 вересня.