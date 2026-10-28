Перед важным заявлением правительства британцы вышли на марш: какое это имеет отношение к Украине

27 октября в Лондоне сотни людей вышли на протест против военных расходов и сокращения социальных программ, требуя от правительства поставить нужды граждан на первое место.

Вечером 27 октября в центре Лондона прошел марш против политики экономии и недостаточного финансирования государственных услуг. Накануне бюджетного заявления британского правительства участники требовали увеличить расходы на медицину, образование и социальную поддержку, а также не финансировать перевооружение за счет нужд населения. О ходе акции сообщило британское издание Counterfire, а о проведении марша сообщали организаторы из профсоюза UNISON и антивоенной коалиции Stop the War.

Как сообщали журналисты с места событий, в марше от Эмбанкмента до резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит приняли участие сотни людей. Среди демонстрантов были представители профсоюзов, антивоенных организаций и общественных кампаний, выступающих за мир и защиту Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), а также активисты Партии зеленых и движения пенсионеров.

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Протест состоялся накануне объявления правительством своих бюджетных планов.

Главным требованием участников митинга стало надлежащее финансирование государственных услуг. Они выступили против политики жесткой экономии, призвали не сокращать социальные программы, поддерживать медицину и образование, а также повысить налоги для состоятельных граждан.

Участники акции подчеркивали, что увеличение расходов на оборону не должно происходить за счет больниц, школ, университетов и других служб, от которых зависит повседневная жизнь людей.

Среди лозунгов, приведенных Counterfire, были "Нам нужны медсестры, а не ядерное оружие" (We need nurses, not nukes) и "Социальная поддержка, а не война" (Welfare, not warfare). Они отражали главное требование протестующих: государственные средства должны направляться на нужды людей, а не только на военные цели.

Перед участниками митинга выступили, в частности, британские политики Джереми Корбин и Зак Полански, представители профсоюзов NEU и PCS, участница антивоенного движения Линдси Герман и представитель работников East London Foundation Trust Марк Данн.

Протест состоялся накануне бюджетного заявления, запланированного на 28 октября. Организаторы стремились привлечь внимание к состоянию государственных услуг и требовали, чтобы бюджетные решения предусматривали их надлежащее финансирование.

Что рассказали участники протеста

Представитель кампании "Keep Our NHS Public" Том Гриффитс заявил, что из-за сокращения финансирования давление испытывают как медицинские работники, так и пациенты. По его словам, государственные услуги продолжают урезать, однако организованное сопротивление этой политике может дать результат.

"Национальная служба здравоохранения — это сердце нашего общества", — сказал Гриффитс, комментируя ситуацию в сфере здравоохранения.

Дэс Фридман из профсоюза работников университетов и колледжей Goldsmiths UCU призвал правительство изменить бюджетные приоритеты и направлять больше средств на государственные услуги, а не перекладывать бремя финансирования обороны на плечи рядовых граждан.

Он поставил под сомнение целесообразность дальнейшего увеличения военных расходов в условиях, когда больницы, школы и университеты, по его словам, не получают достаточного финансирования.

Дэвид — представитель районного совета и профсоюза Unite из Восточного Лондона — заявил, что сокращения уже серьезно повлияли на местные сообщества. Он привёл пример организации, предоставляющей услуги в сфере психического здоровья на востоке Лондона: по его словам, в этом году ей объявили о сокращении бюджета на 24 миллиона фунтов стерлингов, а за предыдущие два года сокращения составили ещё 70 миллионов фунтов.

Одна из молодых участниц марша, пожелавшая остаться неизвестной, объяснила, что пришла на акцию, чтобы призвать правительство тратить меньше на войну и военную сферу и больше — на образование и государственные услуги. Она также поддержала требование повысить налоги для самых богатых граждан.

Какую военную помощь Великобритания оказывает Украине

Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины в противодействии российской агрессии и предоставляет ВСУ вооружение, боеприпасы и финансовую поддержку. По данным британского правительства, военная помощь включает танки Challenger 2, артиллерийские системы, противотанковые средства, ракеты для противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты Storm Shadow, бронетехнику, беспилотники и стрелковое оружие.

Кроме того, Великобритания также обучает украинских военных и помогает укреплять оборонный потенциал Украины. В сентябре 2026 года Лондон объявил о выделении 100 млн фунтов стерлингов на укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности на поставку ракет Patriot и другого оборудования, а также подтвердил планы передать Украине более 120 тысяч дронов в течение года.

Стоит отметить, что протест в Лондоне был связан с бюджетными приоритетами британского правительства, финансированием государственных услуг и политикой экономии. Нет подтверждений того, что участники марша требовали прекратить военную помощь Украине.

Напомним, Великобритания публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандальных заявлений Дональда Трампа о проведении выборов в Украине. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул, что Лондон стоит на стороне Киева, и напомнил, что ответственность за полномасштабное вторжение и продолжение войны лежит на России.

Кроме того, "Фокус" писал, что Нетаньяху назвал Великобританию "первой исламской республикой" с ядерной бомбой.