Перед важливою заявою уряду британці вийшли на марш: який це має стосунок до України

У Лондоні 27 жовтня сотні людей вийшли на протест проти військових витрат і скорочення соціальних програм, вимагаючи від уряду поставити потреби громадян на перше місце.

Увечері 27 жовтня в центрі Лондона відбувся марш проти політики економії та недостатнього фінансування державних послуг. Напередодні бюджетної заяви британського уряду учасники вимагали збільшити видатки на медицину, освіту й соціальну підтримку, а також не фінансувати переозброєння коштом потреб населення. Про перебіг акції повідомило британське видання Counterfire, а про проведення маршу повідомляли організатори з профспілки UNISON та антивоєнної коаліції Stop the War.

Як повідомляли журналісти з місця події, у марші від Embankment до резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт взяли участь сотні людей. Серед демонстрантів були представники профспілок, антивоєнних організацій і громадських кампаній, які виступають за мир та захист Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), а також активісти Партії зелених і рухи пенсіонерів.

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Протест відбувся напередодні оголошення бюджетних планів уряду.

Головною вимогою учасників мітингу стало належне фінансування державних послуг. Вони виступали проти політики жорсткої економії, закликали не скорочувати соціальні програми, підтримувати медицину й освіту та підвищити податки для заможних громадян.

Учасники акції наголошували, що збільшення оборонних витрат не має відбуватися коштом лікарень, шкіл, університетів та інших служб, від яких залежить повсякденне життя людей.

Серед гасел, які наводить Counterfire, були "Медсестри потрібні нам, а не ядерна зброя" (We need nurses, not nukes) та "Соціальна підтримка, а не війна"" (Welfare, not warfare). Вони відображали головну вимогу протестувальників: державні кошти мають спрямовуватися на потреби людей, а не лише на військові цілі.

Перед учасниками мітингу виступили, зокрема, британські політики Джеремі Корбін і Зак Поланскі, представники профспілок NEU та PCS, учасниця антивоєнного руху Ліндсі Герман і представник працівників East London Foundation Trust Марк Данн.

Протест відбувся напередодні бюджетної заяви, запланованої на 28 жовтня. Організатори прагнули привернути увагу до стану державних послуг і вимагали, щоб бюджетні рішення передбачали їх належне фінансування.

Що розповіли учасники протесту

Представник кампанії Keep Our NHS Public Том Гріффітс заявив, що через скорочення фінансування тиск відчувають як медичні працівники, так і пацієнти. За його словами, державні послуги продовжують урізати, однак організований спротив цій політиці може дати результат.

"Національна служба охорони здоров’я — це серце нашого суспільства", — сказав Гріффітс, коментуючи ситуацію у сфері охорони здоров’я.

Дес Фрідман із профспілки працівників університетів і коледжів Goldsmiths UCU закликав уряд змінити бюджетні пріоритети й спрямовувати більше коштів на державні послуги, а не перекладати фінансування оборони на плечі звичайних громадян.

Він поставив під сумнів доцільність подальшого збільшення військових витрат за умов, коли лікарні, школи та університети, за його словами, не отримують достатнього фінансування.

Девід — представник ради району та профспілки Unite зі Східного Лондона — заявив, що скорочення вже серйозно вплинули на місцеві громади. Він навів приклад організації, яка надає послуги у сфері психічного здоров’я на сході Лондона: за його словами, цього року їй оголосили про скорочення бюджету на 24 мільйони фунтів стерлінгів, а за попередні два роки скорочення становили ще 70 мільйонів фунтів.

Одна з молодих учасниць маршу, яка попросила не називати її імені, пояснила, що прийшла на акцію, аби закликати уряд витрачати менше на війну та військову сферу й більше — на освіту та державні послуги. Вона також підтримала вимогу підвищити податки для найбагатших громадян.

Яку військову допомогу Велика Британія надає Україні

Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у протидії російській агресії та надає ЗСУ озброєння, боєприпаси й фінансову підтримку. За даними британського уряду, військова допомога охоплює танки Challenger 2, артилерійські системи, протитанкові засоби, ракети для протиповітряної оборони, далекобійні ракети Storm Shadow, бронетехніку, безпілотники та стрілецьку зброю.

Крім того, Британія також навчає українських військових і допомагає розвивати оборонні спроможності України. У вересні 2026 року Лондон оголосив про виділення 100 млн фунтів стерлінгів на посилення української протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет Patriot та іншого обладнання, а також підтвердив плани передати Україні понад 120 тисяч дронів протягом року.

Варто зазначити, що протест у Лондоні стосувався бюджетних пріоритетів британського уряду, фінансування державних послуг і політики економії. Немає підтверджень, що учасники маршу вимагали припинити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Велика Британія публічно підтримала президента України Володимира Зеленського на тлі скандальних заяв Дональда Трампа щодо проведення виборів в Україні. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг наголосив, що Лондон стоїть на боці Києва, та нагадав, що відповідальність за повномасштабне вторгнення й продовження війни лежить на Росії.

Також Фокус писав, що Нетаньягу назвав Британію "першою ісламською республікою" з ядерною бомбою.