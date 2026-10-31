Эпидемия вируса Эбола набирает обороты: в Конго уже зафиксировано более пяти тысяч смертей (видео)

В Демократической Республике Конго число заболевших и умерших от вируса Эбола достигло 10 тысяч человек, половина из которых скончалась. Эксперты отмечают, что сдержать эпидемию не удается по ряду причин.

Среди основных препятствий эксперты называют гражданскую войну и нехватку врачей. Об этом сообщает Reuters.

"Число смертей от вспышки Эболы в Демократической Республике Конго превысило 5 000, согласно правительственным данным, опубликованным в пятницу, поскольку власти до сих пор не нашли способ сдержать самую смертоносную эпидемию Эболы в истории страны", — говорится в тексте.

СМИ сообщают, что на данный момент "не существует утвержденных средств лечения или вакцин" для борьбы с редким штаммом Bundibugyo, вызвавшим вспышку в этой стране Центральной Африки. На данный момент число заразившихся уже превысило отметку в 10 тысяч и продолжает расти.

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"Задержка с выявлением вируса, военные конфликты и перегруженность медицинских служб способствовали распространению вируса быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Восемь из 26 провинций Конго пострадали, а многие случаи смерти пациентов произошли за пределами лечебных центров", — отмечают журналисты.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как ситуация с вирусом Эбола стала критической. Эксперты отмечают, что вирус Эбола может незаметно распространяться среди более чем 5 миллионов перемещенных лиц в восточной части Конго.

Впоследствии стало известно, что в Европе был выявлен вирус Эбола. Им заразился врач, лечивший больных в ДР Конго.