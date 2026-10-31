Епідемія вірусу Еболи набирає обертів: у Конго вже зафіксовано понад п'ять тисяч смертей (відео)

У Демократичній республіці Конго рівень смертностей та зараження від вірусу Еболи досягнув 10 тисяч осі, серед яких половина — померла. Фахівці говорять, що стримати епідемію не вдається через низку причин.

Серед головних перешкод експерти називають громадянську війну та відсутність достатньої кількості лікарів. Про це повідомляє Reuters.

"Кількість смертей від спалаху Еболи в Демократичній Республіці Конго перевищила 5 000, згідно з урядовими даними у п'ятницю, оскільки влада досі не знайшла спосіб контролювати найсмертоноснішу епідемію Еболи в історії країни", — вказано в тексті.

ЗМІ пише, що наразі "не існує затверджених засобів лікування чи вакцин" для боротьби з рідкісним видом Bundibugyo, який стоїть за спалахом у цій країні Центральної Африки. Наразі кількість заражених осіб уже перевищила позначку в 10 тисяч, і продовжує зростати.

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"Затримка виявлення вірусу, військові конфлікти та напружені медичні послуги сприяли поширенню вірусу швидше, ніж під час попередніх спалахів. Вісім із 26 провінцій Конго постраждали, а багато смертей пацієнтів сталися поза межами лікувальних центрів", — відзначають журналісти.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ситуація з вірусом Ебола стала критичною. Експерти кажуть, що вірус Ебола може непомітно поширюватися серед понад 5 мільйонів переміщених осіб у східній частині Конго.

Згодом стало відомо, що в Європі зафіксували вірус Ебола. Ним заразився лікар, який лікував хворим у ДР Конго.