Сенат или Палата представителей: потеряет ли Республиканская партия и Трамп Конгресс США (опрос)

3 ноября состоится голосование на выборах в Конгресс США, и Демократическая партия может получить большинство в Сенате и в Палате представителей, сообщили аналитики. О том, что республиканцы могут потерять одну или обе палаты Конгресса, свидетельствуют оценки букмекеров и западных СМИ. Каким может быть результат выборов в США 3 ноября?

Демократическая партия может получить 47 мест в Сенате против 45 мест у Республиканской партии, как показывают данные опроса аналитического портала Real Clear Polling. При этом есть восемь мест, исход по которым станет ясен уже после подсчёта голосов. Опросы и прогнозы касаются общей поддержки одной из партий или ситуации в Сенате. Фокус собрал информацию о шансах на победу у демократов и республиканцев.

Выборы в Конгресс США — какой прогноз

Информация о возможных итогах выборов в Конгресс США может меняться, но приведены последние данные — по состоянию на 2 ноября 2026 года. Опросы RCP показали, что демократы гарантированно победят в штатах Орегон, Колорадо, Иллинойс, Вирджиния, Нью-Джерси, Род-Айленд, Массачусетс, Делавэр. Между тем у республиканцев гарантировано преимущество в Айдахо, Вайоминге, Северной Дакоте, Оклахоме, Арканзасе, Луизиане, Кентукки, Теннесси, Алабаме и Западной Вирджинии. Остальные штаты обозначены на инфографике различными оттенками синего (демократы) и красного (республиканцы) цветов: оттенок зависит от уровня уверенности в преимуществе той или иной партии.

Видео дня

Фото: Real Clear Polling

Каковы прогнозы букмекеров относительно выборов в Конгресс США?

На портале Polymarket представлена инфографика с прогнозами пользователей, готовых рискнуть деньгами в зависимости от победы республиканцев или демократов на выборах в США. По состоянию на 2 ноября подавляющее большинство ожидает, что именно Демократическая партия получит большинство в обеих палатах: за "триумф демократов" — 72%. Между тем на победу республиканцев ставят лишь 5% пользователей. Другие варианты голосования: республиканский Сенат и демократическая Палата представителей — 23%, демократический Сенат и республиканская Палата представителей — 1%. Видно, что у Демократической партии — два благоприятных прогноза: на большинство в обеих палатах Конгресса и на большинство в Палате представителей без Сената.

Фото: Polymarket

Каковы ожидания СМИ в отношении выборов в Конгресс

Агентство Reuters опубликовало прогноз по итогам голосования на выборах в Конгресс США на основе собственного опроса, в ходе которого респондентов спрашивали, какую партию они поддерживают. Результаты, полученные в октябре 2026 года: Демократическая партия получила 47% голосов против 36% у Республиканской партии.

Фото: Reuters

На портале CNN опубликовали ориентировочное распределение голосов в Сенате США по итогам голосования 3 ноября. Демократы могут получить 44 гарантированных места, а республиканцы — 45: видно, что у партии Трампа преимущество в один гарантированный голос. Указано, что судьба Сената будет решаться в восьми штатах с неопределёнными предпочтениями избирателей — это Аляска, Мэн, Огайо, Джорджия, Мичиган, Южная Калифорния, Айова, Северная Калифорния, Техас, Канзас, Нью-Гэмпшир.

Фото: CNN

Голосование 3 ноября в США — что известно

Отметим, что Фокус писал о выборах в Конгресс США, итоги которых будут подведены 3 ноября 2026 года. В США проходят промежуточные выборы, на которых граждане избирают часть Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) и Сената (верхняя палата). На сегодняшний день большинство в обеих палатах имеют члены Республиканской партии, главой которой является президент Дональд Трамп. При этом аналитики прогнозируют "голубую волну" в США: то есть победу представителей Демократической партии, которые получат большинство, как минимум, в Палате представителей.

Опрос В США стартуют выборы. За кого бы вы проголосовали, если бы были там? Опрос открыт до Республиканцы, потому что я за Трампа и сделку с Путиным Демократы, потому что я за социалку и санкции против РФ Ни за кого – я на выборы не хожу Мне только узнать результаты Голосувати

Напоминаем, что Трамп во время визитов в поддержку республиканцев на довыборах в Конгресс в 2026 году озвучил скандальные тезисы о войне РФ против Украины. Между тем издание Politico рассказало о дезинформационной кампании спецслужб РФ, направленной на оказание влияния на американцев.