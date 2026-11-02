Сенат або Палата представників: чи втратить Республіканська партія й Трамп Конгрес США (опитування)

3 листопада відбудеться голосування на виборах у Конгрес США, і Демократична партія може здобути більшість в Сенаті та в Палаті представників, повідомили аналітики. Те, що республіканці можуть втратити одну чи обидві палати Конгресу, показують оцінки букмекерів та західних медіа. Яким може бути результат виборів у США 3 листопада?

Демократична партія може отримати 47 місць у Сенаті проти 45 місць у Республіканської партії, показали дані опитування аналітичного порталу Real clear Polling. При цьому є вісім місць, доля яких стане свідома вже після підрахунку голосів. Опитування та прогнози стосуються загальної підтримки однієї з партій або ситуації щодо Сенату. Фокус зібрав інформацію про шанси на перемогу для демократів та республіканців.

Вибори у Конгрес США — який прогноз

Інформація про можливі підсумки виборів у Конгрес США змінюється, але останні дані — станом на 2 листопада 2026 року. Опитування RCP показали, що демократи гарантовано переможуть у штатах Орегон, Колорадо, Іллінойс, Вірджинія, Нью-Джерсі, Род Айленд, Масачусетс, Делавер. Тим часом у республіканців гарантована перевага в Айдахо, Вайомінгу, Північній Дакоті, Оклахомі, Арканасі, Луїзіані, Кентукі, Тенесі, Алабамі, Західній Вірджинії. Решта штатів позначені на інфографіці різними відтінками синього (демократи) та червоного (республіканці) кольорів: відтінок залежить від рівня упевненості в перевазі тієї чи іншої партії.

Видео дня

Фото: Real Clear Polling

Які прогнози букмекерів щодо виборів у Конгрес США?

На порталі Polymarket є інфографіка з очікуваннями користувачів, які готові ризикнути грошима залежно від перемоги республіканців чи демократів на виборах у США. Станом на 2 листопада переважна більшість очікує на те, що саме Демократична партія здобуде більшість в обох палатах: за "тріумф демократів" — 72%. Тим часом на перемогу республіканців ставлять лише 5% користувачів. Інші варіанти голосування: республіканський Сенат та демократична Палата — 23%, демократичний Сенат та республіканська Палата — 1%. Бачимо, що у Демократичної партії — два сприятливих прогнози: на більшість в обох палатах Конгресу та на більшість у Палаті представників без Сенату.

Фото: Polymarket

Які очікування медіа щодо виборів у Конгрес

Медіа Reuters опублікувало прогноз щодо підсумків голосування на виборах у Конгрес США на основі власного опитування, у якому цікавились, яку партію підтримують респонденти. Результати, отримані у жовтні 2026 року: Демократична партія отримала 47% голосів проти 36% у Республіканської партії.

Фото: Reuters

На порталі CNN опублікували орієнтовний розподіл голосів у Сенаті США за підсумками голосування 3 листопада. Демократи можуть отримати 44 гарантовані місця, а республіканці — 45: бачимо, що у партії Трампа перевага в один гарантований голос. Вказано, що доля сенату вирішуватиметься у восьми штатах з непевними вподобаннями виборців — це Аляска, Мен, Огайо, Джорджія, Мічіган, Південна Каліфорнія, Айова, Північна Каліфорнія, Техас, Канзас, Нью Гемпшир.

Фото: CNN

Голосування 3 листопада у США — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про вибори у Конгрес США, підсумки яких підведуть 3 листопада 2026 року. У США проводять проміжні вибори, на яких громадяни обирають частину Палати представників (нижня палата Конгресу) та Сенату (верхня палата). На сьогодні більшість в обох палатах мають члени Республіканської партії, очільником якої є президент Дональд Трамп. При цьому аналітики прогнозують "синю хвилю" у США: тобто перемогу представників Демократичної партії, які отримають більшість, як мінімум, у Палаті представників.

Опитування У США стартують вибори. За кого ви проголосували б, якби були там? Опитування відкрите до Республіканці, бо я за Трампа та угоду з Путіним Демократи, бо я за соціалку та санкції проти РФ Ні за кого – я на вибори не ходжу Мені тільки дізнатися результати Голосувати

Нагадуємо, Трамп під час візитів на підтримку республіканців на довиборах у Конгрес у 2026 році озвучив скандальні тези щодо війни РФ проти України. Тим часом медіа Politico розповіло про дезінформаційну кампанію спецслужб РФ задля впливу на американців.