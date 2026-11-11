Ультраправые США, Брейвик и интерес к массовым убийствам: названы мотивы стрелка в Кракове

Во время обыска дома стрелка в Кракове Михала Оксинского обнаружили флаг с гремучей змеей на желтом фоне, принадлежащем ультраправым группировкам США, установили польские следователи.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек рассказал о ходе расследования стрельбы в Кракове и о мотивах, которые двигали Михала Оксинского, когда он напал на людей, говорится в материале медиа Onet. Полиция обыскала квартиру 24-летнего мужчины, осмотрели содержимое телефона и компьютера, заглянула даже в шкафчик на работе. По состоянию на 10 ноября у следствия две основные версии мотивов стрелка в Кракове — ультраправая идеология, которую он, вероятно, исповедовал, и увлечение серийными убийцами.

По словам Журека, стрелок в Кракове, как подозревают, пытался воспроизвести другие преступления, совершаемые в Европе и мире. Во время обыска в его доме обнаружили флаг с гремучей змеей на желтом фоне. Подобное знамя является символом некоторых ультраправых движений США. Михал Оксинский, вероятно, интересовался этими движениями и мог совершить преступление под влиянием правой идеологии.

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Вторая версия по поводу мотивов стрелка — интерес к массовым убийцам: соответствующие материалы обнаружили в поисковой истории в гаджетах. Среди прочего, Михал читал о норвежском стрелке Брейвика, уточнил Журек.

"Другая гипотеза состоит в том, что этот человек был увлечен серийными убийцами. Он пытался имитировать определенные драматические события, произошедшие где-то в мире. Эти нити, эти две основные гипотезы текущего расследования сегодня интенсивно проверяются", — сказал министр юстиции.

Кроме того, полиция изучает боеприпасы, которые имел при себе стрелок. Следствие устанавливает, были ли это стандартные патроны, или "какие-то специальные, с дополнительными повреждающими элементами". Журек сообщил, что во время обыска правоохранители обнаружили большое количество патронов.

10 ноября новые детали о преступлении привела полиция Польши. Выяснилось, что после стрельбы в Кракове задержали еще девять человек, которые в сетях публиковали сообщения в поддержку действий Михала Оксинского. Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) установило, что их онлайн-активность потенциально несет угрозу, поэтому граждан задержали. Некоторые фигуранты восхваляли виновника нападения, некоторые писали о том, что хотели бы сделать то же самое.

Gadsden flag — флаг правых движений в США, появившийся в 18 веке и являвшийся личным штандартом первого главнокомандующего американскими ВМС Эсека Гопкинса. На желтом флаге — гремучая змея и лозунг Dont Tread on Me ("Не наступай на меня" — с англ. ). Позже, в 21 веке, его подхватили правые движения, когда президентом США стал Барак Обама. Знамя носили на митинги праворадикальных оппонентов демократов, на которых иногда раздавались расистские лозунги.

Стрельба в Кракове — Gadsden flag, обнаруженная у Михала Оксинского Фото: Britannica

Андерс Брейвик — гражданин Норвегии, устроивший массовую стрельбу в июле 2011 года. Брейвик вооружился винтовкой и большим количеством патронов и застрелил 77 человек на острове Утея (240 раненых), а перед этим отправил взрывчатку в офис правительства (пятеро погибших). Стрельца задержали и приговорили к 21 году заключения.

Стрельба в Кракове — Брейвик, которым интересовался Михал Оксинский Фото: Getty Images

Стрельба в Кракове — что произошло 7 ноября

Фокус писал о стрельбе в Кракове — о трагических событиях, развернувшихся в историческом центре польского города в субботу 7 ноября, когда улицы заполнены туристами и прохожими. Около 15 ч польские медиа сообщили о звуках выстрелов на Рыночной площади в Кракове. Впоследствии стало известно о пяти (впоследствии шести) погибших и до 20 раненых. Очевидцы рассказали, что на площадь выехала темная машина, а мужчина в кабине начал стрелять по людям. Через несколько минут прибыла полиция и началась гонка: краковского стрелка задержали, при этом он получил ранение. В понедельник 9 ноября полиция Малопольского воеводства сообщила, что стрелок скончался в больнице.

Напомним, медиа Польши рассказали о личности стрелка в Кракове, о его семье, которую он застрелил до появления на Рыночной площади, и о погибших на площади.