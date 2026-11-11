Ультраправі США, Брейвік та інтерес до масових вбивств: названо мотиви стрільця у Кракові

Під час обшуку помешкання стрільця у Кракові Міхала Оксінського виявили прапор з гримучою змією на жовтому тлі, який належить ультраправим угрупуванням США, встановили польські слідчі.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек розповів про хід розслідування стрілянини у Кракові та про мотиви, які рухали Міхала Оксінського, коли він напав на людей, ідеться у матеріалі медіа Onet. Поліція обшукала помешкання 24-річного чоловіка, оглянули вміст телефону та комп'ютера, заглянула навіть у шафку на роботі. Станом на 10 листопада слідство має дві основні версії мотивів стрільця у Кракові — ультраправа ідеологія, яку він, ймовірно, сповідував, та захоплення серійними убивцями.

Зі слів Журека, стрілець у Кракові, як підозрюють, намагався відтворити інші злочини, які чинили в Європі та світі. Під час обшуку у його помешканні виявили прапор з гримучою змією на жовтому тлі. Подібний прапор є символом деяких ультраправих рухів США. Міхал Оксінський, ймовірно, цікавився цими рухами й міг вчинити злочин під впливом правої ідеології.

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Друга версія щодо мотивів стрільця — інтерес до масових убивць: відповідні матеріали виявили у пошуковій історії в гаджетах. Серед іншого, Міхал читав про норвезького стрільця Брейвіка, уточнив Журек.

"Інша гіпотеза полягає в тому, що ця людина була захоплена серійними вбивцями. Вона намагалася імітувати певні драматичні події, що відбулися десь у світі. Ці нитки, ці дві основні гіпотези поточного розслідування, сьогодні інтенсивно перевіряються", — сказав міністр юстиції.

Крім того, поліція вивчає боєприпаси, які мав при собі стрілець. Слідство встановлює, чи це були стандартні патрони, чи "якісь спеціальні, з додатковими пошкоджуючими елементами". Журек повідомив, що під час обшуку правоохоронці виявили велику кількість набоїв.

10 листопада нові деталі про злочин навела також поліція Польщі. З'ясувалось, що через стрілянину у Кракові затримали ще дев'ятьох осіб, які у мережах публікували дописи на підтримку дій Міхала Оксінського. Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю (CBZC) встановило, що їхня онлайн-активність потенційно несе загрозу, тому громадян затримали. Дехто з фігурантів вихваляли винуватця нападу, деякі писали про те, що хотіли б зробити те саме.

Gadsden flag — прапор правих рухів у США, який з'явився у 18 столітті та був особистим штандартом першого головнокомандувача американськими ВМС Есека Гопкінса. На жовтому прапорі — гримуча змія та гасло Dont Tread on Me ("Не наступай на мене" — з англ.). Згодом, у 21 столітті, його підхопили праві рухи, коли президентом США став Барак Обама. Прапор носили на мітинги праворадикальних опонентів демократів, на яких інколи лунали расистські гасла.

Стрілянина у Кракові — Gadsden flag, який виявили у Міхала Оксінського Фото: Britannica

Андерс Брейвік — громадянин Норвегії, який влаштував масову стрілянину у липні 2011 року. Брейвік озброївся гвинтівкою та великою кількістю набоїв й застрелив 77 людей на острові Утея (240 поранених), а перед цим відправив вибухівку в офіс уряду (п'ятеро загиблих). Стрільця затримали та засудили на 21 рік ув'язнення.

Стрілянина у Кракові — Брейвік, яким цікавився Міхал Оксінський Фото: Getty Images

Стрілянина у Кракові — що сталось 7 листопада

Фокус писав про стрілянину у Кракові — про трагічні події, які розгорнулись в історичному центру польського міста в суботу 7 листопада, коли вулиці заповнені туристами та перехожими. Близько 15 год польські медіа повідомили про звуки пострілів на Ринковій площі у Кракові. Згодом стало відомо про п'ятьох (згодом шістьох) загиблих та до 20 поранених. Очевидці розповіли, що на площу виїхало темне авто, а чоловік у кабіні почав стріляти по людях. За кілька хвилин прибула поліція та почались перегони: краківського стрільця затримали, при цьому він отримав поранення. У понеділок 9 листопада поліція Малопольського воєводства повідомила, що стрілець помер у лікарні.

Нагадуємо, медіа Польщі розповіли про особу стрільця у Кракові, про його родину, яку він застрелив до появи на Ринковій площі, та про загиблих на площі.