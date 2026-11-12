Путин продает вдвое больше дизельного топлива, но не США: как "сработала" сделка Трампа с Кремлем

В октябре 2026 года Россия почти вдвое увеличила экспорт дизельного топлива после ослабления американских санкций и перерыва в украинских ударах по НПЗ. В то же время ни одна из партий, отправленных после договоренностей Трампа с Путиным, по состоянию на 12 ноября не поступила в США.

По данным The Financial Times, в прошлом месяце Кремль экспортировал примерно до 271 тысячи баррелей в сутки против 135 тысяч в сентябре. Интересно, что ни одна из партий, отправленных после договоренностей Дональда Трампа с Владимиром Путиным, пока не дошла до США.

По данным издания, российское топливо, напротив, стало активнее поступать в Бразилию, Турцию и другие страны. Увеличение экспорта стало возможным после временного ослабления санкционных ограничений со стороны США и перерыва в украинских атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время нынешние объемы остаются значительно ниже обычных для этого периода. По словам Бронза, средний показатель российского экспорта дизельного топлива в октябре за последние пять лет составлял около 700 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, рост за месяц не означает полного восстановления российских поставок. Экспорт остается существенно ниже исторического среднего уровня.

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Почему российское топливо не попало в США

Несмотря на договоренности между Вашингтоном и Москвой, поставки российского дизельного топлива непосредственно на американский рынок пока не состоялись. По крайней мере два танкера, которые изначально направлялись в США, изменили маршрут.

Еще одно судно — "Agioi Fanendes" — остается у восточного побережья Соединенных Штатов в ожидании покупателя. Представитель Белого дома сообщил FT, что переговоры с владельцем груза продолжаются.

Ранее Фокус писал, что после достижения договоренностей между Трампом и Путиным российские нефтеперерабатывающие заводы начали наращивать производство дизельного топлива. Подробнее — в материале "Россия увеличила производство дизельного топлива после соглашения с США".

Кроме того, мы анализировали, как украинские атаки влияют на российскую нефтепереработку и способны ли они вызвать длительные проблемы в топливной системе РФ. Читайте о последствиях ударов по российским НПЗ.