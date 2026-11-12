Путін продає вдвічі більше дизеля, але не Штатам: як "спрацювала" угода Трампа з Кремлем

У жовтні 2026 року Росія майже вдвічі збільшила експорт дизельного пального після послаблення американських санкцій та паузи в українських ударах по НПЗ. Водночас жодна з партій, відправлених після домовленостей Трампа з Путіним, станом на 12 листопада не надійшла до США.

За даними The Financial Times, Кремль минулого місяця експортував приблизно до 271 тисячі барелів на добу проти 135 тисяч у вересні. Цікаво, що жодна з партій, відправлених після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним, поки не дісталася США.

За даними видання, російське пальне натомість почало активніше надходити до Бразилії, Туреччини та інших країн. Збільшення експорту стало можливим після тимчасового послаблення санкційних обмежень США та паузи в українських атаках на російські нафтопереробні заводи.

Водночас нинішні обсяги залишаються значно нижчими за звичайні для цього періоду. За словами Бронза, середній показник російського експорту дизеля в жовтні за останні п'ять років становив близько 700 тисяч барелів на добу. Отже, зростання за місяць не означає повного відновлення російських поставок. Експорт залишається істотно нижчим за історичний середній рівень.

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Чому російське пальне не потрапило до США

Попри домовленості Вашингтона й Москви, постачання російського дизеля безпосередньо на американський ринок поки не відбулося. Щонайменше два танкери, які спочатку прямували до США, змінили маршрут.

Ще одне судно — Agioi Fanendes — залишається біля східного узбережжя Сполучених Штатів в очікуванні покупця. Представник Білого дому повідомив FT, що переговори з власником вантажу тривають.

Раніше Фокус писав, що після домовленостей Трампа з Путіним російські нафтопереробні заводи почали збільшувати виробництво дизеля. Детальніше — у матеріалі "Росія збільшила виробництво дизпалива після угоди зі США".

Крім того, ми аналізували, як українські атаки впливають на російську нафтопереробку та чи здатні вони спричинити тривалі проблеми в паливній системі РФ. Читайте про наслідки ударів по російських НПЗ.