Один отличался капризным тоном, а другой бывал упрямым: Байден вспомнил встречи с Путиным и Зеленским

Бывший президент США Джо Байден раскрыл в своих мемуарах "Пообещай мне, Америка" подробности встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По словам экс-главы США, у него сложились разные впечатления от общения с обоими политиками.

46-й президент США отмечал, что Путин часто использует "капризный тон" и порой ведет себя как подросток. Об этом говорится в описании воспоминаний, которое приводит издание The Wall Street Journal.

"Байден пишет, что Путин „любил сутулиться во время встречи, притворяясь равнодушным, как подросток“, — говорится в тексте.

Совершенно иной опыт у бывшего президента США сложился в беседе с украинским президентом. 46-й президент США отмечал "актерский опыт" Владимира Зеленского, который "оказался очень хорошей школой" для военного лидера.

"Байден вспоминает, что Зеленский мог быть капризным и упрямым в частных беседах, а также не таким благодарным, как он ожидал", — пишет СМИ.

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Кроме того, журналисты пишут, что члены команды Трампа просили его подписать письмо, позволяющее им вести переговоры напрямую с Путиным до вступления Трампа в должность в январе 2025 года. Но Байден отказался, не желая "давать им полную свободу в том, что я рассматривал как своего рода капитуляцию за счет Украины".

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп убрал из "аллеи славы" Белого дома портрет Байдена. Вместо изображения предшественника в рамку поместили фотографию устройства для автоматической подписи документов

Впоследствии стало известно, что Байден обвинил Трампа в создании собственных памятников. Он считает снос Восточного крыла Белого дома и ряд других действий ничем иным, как попыткой Трампа воздвигнуть себе памятники.