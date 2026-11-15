Один мав капризний тон, а інший бував упертим: Байден пригадав зустрічі з Путіним і Зеленським

Колишній президент США Джо Байден розкрив у своїх мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" деталі зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. За словами ексглави США, він мав різні враження від спілкування з обома політиками.

46-й президент США відзначав, що Путін часто мав "примхливий тон" та моментами поводиться наче підліток. Про це йдеться в описі спогадів, які переказує видання The Wall Street Journal.

"Байден пише, що Путін "любив сутулитися під час зустрічі, удаючи байдужість, як підліток", — вказано в тексті.

Зовсім інший досвід екс-глава США мав у розмові із українським президентом. 46-й очільник США відзначав "акторський досвід" Володимира Зеленського, який "виявився дуже хорошим навчанням" для воєнного лідера.

"Байден згадує, що Зеленський міг бути примхливим і впертим у приватних розмовах, і не таким вдячним, як очікував", — пише ЗМІ.

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Також журналісти пишуть, що члени команди Трампа просили його підписати лист, який дозволяє їм вести переговори безпосередньо з Путіним до вступу Трампа на посаду в січні 2025 року. Але Байден відмовився, не бажаючи "давати їм повну свободу на те, що я очікував як своєрідна капітуляція за рахунок України".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп прибрав з "алеї слави" Білого дому портрет Байдена. Замість зображення попередника в рамку вставили фото пристрою для автопідпису документів

Згодом стало відомо, що Байден звинуватив Трампа у створенні власних пам'ятників. Він оцінює знесення Східного крила Білого дому та низки інших речей як ніщо інше, як спробу Трампа створити собі пам’ятники.