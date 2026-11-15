Свахи за 500 тысяч долларов и проверки партнеров: правила свиданий топ-менеджеров после скандала с Хуангом

Руководители крупных американских компаний всё чаще обращаются к элитным свахам, частным детективам и консультантам по безопасности, чтобы защитить свою личную жизнь от слежки, шантажа и возможного промышленного шпионажа.

Эта тенденция получила широкую огласку после скандала вокруг бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга, которого связывали с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой. О новых правилах знакомств для американских топ-менеджеров пишет The Wall Street Journal.

Сколько стоит конфиденциальное знакомство

Одной из свах, работающих с руководителями технологических компаний, является Эми Андерсен из калифорнийского агентства Linx Dating. Она описывает свою работу как создание контролируемой среды для знакомств, в которой специалисты проверяют кандидатов и следят за соблюдением конфиденциальности.

Перед встречей потенциальные партнеры проходят проверку и подписывают соглашения о неразглашении. Личность клиента могут скрывать до первой встречи: кандидатам иногда присылают измененные биографические данные и фотографии людей, похожих на заказчика.

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Услуги Linx Dating стоят от 75 тысяч до 500 тысяч долларов. По данным сервиса DateSpot, средняя стоимость услуг сватов в период с января 2025 года по январь 2026 года выросла на 26%.

Некоторые клиенты пытаются скрыть не только свои имена, но и привычный образ жизни. Например, одна из свах рассказала WSJ, что её клиент приехал на первое свидание не на собственном Maserati, а на арендованной Toyota Prius. Другие руководители выбирают для встреч небольшие кафе в будние дни вместо популярных ресторанов по выходным. Также они могут просить сопровождающих не пользоваться телефонами и не разглашать место встречи.

Зачем топ-менеджерам нужны частные детективы

Отдельное направление этой практики — проверка людей, с которыми руководители планируют наладить личные отношения. Консультант по безопасности состоятельных клиентов Дон Авив, возглавляющий компанию Interfor International, рассказал, что может подготовить досье на потенциального партнера за дополнительные 4 тысячи долларов.

Проверка охватывает публикации в социальных сетях и историю судебных дел. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Коды Шульца из компании Guidepost Solutions, ранее в ходе таких проверок в первую очередь искали гражданские и уголовные дела. Теперь значительно больше внимания уделяется репутационным рискам.

Даже активное присутствие человека в социальных сетях и привычка публиковать подробности личной жизни могут стать причиной отказа в приеме на работу, если руководитель считает это потенциальной угрозой своей частной жизни.

Почему руководители опасаются "медовых ловушек"

Одним из самых опасных сценариев специалисты называют так называемые "медовые ловушки". Речь идет о ситуациях, когда человека вовлекают в романтические отношения, чтобы получить доступ к его деньгам, личным данным или корпоративной информации.

Для руководителей технологических компаний этот риск особенно актуален: они могут иметь доступ к коммерческим тайнам, данным о разработках и информации, важной для национальной безопасности. По данным WSJ, компания OpenAI проводила для сотрудников тренинги по вопросам шпионов, которые пытаются получить доступ к корпоративным данным, в частности через романтические знакомства.

Тревогу среди руководителей усугубляют и случаи насилия в отношении представителей крупного бизнеса. В материале WSJ упоминаются убийство руководителя UnitedHealthcare Брайана Томпсона в 2024 году и нападение с коктейлем Молотова на дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Как организовать свидание, чтобы избежать слежки

Вопрос конфиденциальности касается не только проверки людей, но и места встречи. Современные средства съемки позволяют незаметно фотографировать или записывать разговоры даже в общественных местах. В WSJ отмечают, что угрозу могут представлять не только папарацци, но и посетители за соседним столиком со смартфонами или очками со встроенными камерами.

Поэтому для свиданий некоторые состоятельные клиенты выбирают закрытые клубы. Там персонал может обеспечить удаленное расположение столика, контролировать доступ в помещение и организовать отдельные входы для участников встречи.

Иногда применяются и более необычные решения. Руководитель консьерж-сервиса Knightsbridge Circle Стюарт Макнилл рассказал, что однажды организовал свидание двух известных людей в частной ложе на стадионном концерте. Чтобы пару не заметили, он нанял людей, которые должны были изображать компанию друзей.

Почему личные отношения могут повлиять на карьеру генерального директора

Для руководителей публичных компаний личная жизнь может стать не только репутационной, но и корпоративной проблемой. Если информация об отношениях влияет на доверие инвесторов или свидетельствует о конфликте интересов, это может негативно сказаться на бизнесе.

Юристы советуют топ-менеджерам сообщать советам директоров о новых отношениях, особенно если речь идет о романе с подчиненным или о внебрачной связи, которая может привести к конфликту интересов.

В материале WSJ упоминается несколько предыдущих случаев. В 2023 году глава BP Бернард Луни покинул свой пост после того, как признал, что не был полностью откровенен в отношении прошлых отношений с коллегами. В 2025 году Nestlé уволила генерального директора Лорана Фрексе из-за нераскрытых отношений с непосредственной подчинённой. Сам Фрексе оспаривает как основания, так и процедуру увольнения.

Адвокат по семейному праву Боб Коэн, представлявший интересы Мелинды Френч Гейтс, рассказал, что ежегодно готовит для руководителей около 25 соглашений о совместном проживании. Такие документы, в частности, могут определять условия пользования жильем в случае прекращения отношений.

Согласно исследованию профессора Денверского университета Майкла Налика, руководителей почти в пять раз чаще увольняют из-за нарушений в личной жизни, чем из-за финансовых проступков.

Ранее Фокус подробно писал об отставке Дженсена Хуанга из Nvidia на фоне скандала и о том, кто временно возглавил компанию.

Кроме того, мы сообщали о подробностях последних дней пребывания Хуанга на посту и о поиске преемника для одного из крупнейших производителей микросхем в мире.