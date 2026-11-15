Свахи за 500 тисяч доларів і перевірки партнерів: правила побачень топів після скандалу з Хуангом

Керівники великих американських компаній дедалі частіше звертаються до елітних свах, приватних детективів і консультантів із безпеки, щоб захистити особисте життя від стеження, шантажу та можливого промислового шпигунства.

Така тенденція набула розголосу після скандалу навколо колишнього керівника Nvidia Дженсена Хуанга, якого пов’язували з жінкою, підозрюваною у співпраці з китайською розвідкою. Про нові правила знайомств для американських топменеджерів пише The Wall Street Journal.

Скільки коштує конфіденційне знайомство

Однією зі свах, які працюють із керівниками технологічних компаній, є Емі Андерсен із каліфорнійського агентства Linx Dating. Вона описує свою роботу як створення контрольованого середовища для знайомств, у якому фахівці перевіряють кандидатів і стежать за дотриманням конфіденційності.

Перед зустріччю потенційні партнери проходять перевірку та підписують угоди про нерозголошення. Особу клієнта можуть приховувати до першого побачення: кандидатам іноді надсилають змінені біографічні дані та фотографії людей, схожих на замовника.

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Послуги Linx Dating коштують від 75 тисяч до 500 тисяч доларів. За даними сервісу DateSpot, середня вартість послуг свах у період із січня 2025-го до січня 2026 року зросла на 26%.

Деякі клієнти намагаються приховати не лише свої імена, а й звичний спосіб життя. Наприклад, одна зі свах розповіла WSJ, що її клієнт приїхав на перше побачення не на власному Maserati, а на орендованій Toyota Prius. Інші керівники обирають для зустрічей невеликі кафе в будні дні замість популярних ресторанів у вихідні. Також вони можуть просити супутників не користуватися телефонами та не розголошувати місце побачення.

Для чого топменеджерам приватні детективи

Окремий напрям цієї практики — перевірка людей, з якими керівники планують особисті стосунки. Консультант із безпеки заможних клієнтів Дон Авів, який очолює компанію Interfor International, розповів, що може підготувати досьє на потенційного партнера за додаткові 4 тисячі доларів.

Перевірка охоплює публікації в соціальних мережах та історію судових справ. За словами колишнього співробітника ЦРУ Коди Шульца з компанії Guidepost Solutions, раніше під час таких перевірок передусім шукали цивільні та кримінальні провадження. Тепер значно більше уваги приділяють репутаційним ризикам.

Навіть активна присутність людини в соцмережах і звичка публікувати подробиці особистого життя можуть стати причиною відмови від знайомства, якщо керівник вважає це потенційною загрозою для своєї приватності.

Чому керівники побоюються "медових пасток"

Одним із найнебезпечніших сценаріїв фахівці називають так звані "медові пастки". Йдеться про ситуації, коли людину залучають до романтичних стосунків, щоб отримати доступ до її грошей, особистих матеріалів або корпоративної інформації.

Для керівників технологічних компаній ризик особливо чутливий: вони можуть мати доступ до комерційних таємниць, даних про розробки й інформації, важливої для національної безпеки. За даними WSJ, компанія OpenAI проводила для співробітників тренінги щодо шпигунів, які намагаються отримати доступ до корпоративних даних, зокрема через романтичні знайомства.

Тривогу серед керівників посилюють і випадки насильства проти представників великого бізнесу. У матеріалі WSJ згадуються вбивство керівника UnitedHealthcare Браяна Томпсона у 2024 році та напад із коктейлем Молотова на будинок генерального директора OpenAI Сема Альтмана.

Як організовують побачення, щоб уникнути стеження

Питання конфіденційності стосується не лише перевірки людей, а й місця зустрічі. Сучасні засоби знімання дають змогу непомітно фотографувати або записувати розмови навіть у громадських місцях. У WSJ зазначають, що загрозою можуть бути не лише папараці, а й відвідувачі за сусіднім столиком зі смартфонами або окулярами з вбудованими камерами.

Тому для побачень деякі заможні клієнти обирають закриті клуби. Там персонал може забезпечити віддалене розташування столика, контролювати доступ до приміщення та організувати окремі входи для учасників зустрічі.

Іноді використовують і незвичніші рішення. Керівник консьєрж-сервісу Knightsbridge Circle Стюарт Макнілл розповів, що одного разу організував побачення двох відомих людей у приватній ложі на стадіонному концерті. Щоб пару не помітили, він найняв людей, які мали зображати компанію друзів.

Чому особисті стосунки можуть вплинути на кар’єру CEO

Для керівників публічних компаній особисте життя може стати не лише репутаційною, а й корпоративною проблемою. Якщо інформація про стосунки впливає на довіру інвесторів або свідчить про конфлікт інтересів, наслідки можуть позначитися на бізнесі.

Юристи радять топменеджерам повідомляти ради директорів про нові стосунки, особливо якщо йдеться про роман із підлеглим або позашлюбний зв’язок, здатний створити конфлікт інтересів.

У матеріалі WSJ згадуються кілька попередніх випадків. У 2023 році керівник BP Бернард Луні залишив посаду після того, як визнав, що не був повністю відвертим щодо минулих стосунків із колегами. У 2025 році Nestlé звільнила генерального директора Лорана Фрексе через нерозкриті стосунки з безпосередньою підлеглою. Сам Фрексе оскаржує як підстави, так і процедуру звільнення.

Адвокат із сімейного права Боб Коен, який представляв інтереси Мелінди Френч Гейтс, розповів, що щороку готує для керівників близько 25 угод про спільне проживання. Такі документи, зокрема, можуть визначати умови користування житлом у разі припинення стосунків.

За дослідженням професора Денверського університету Майкла Наліка, керівників майже вп’ятеро частіше звільняють через порушення в особистому житті, ніж через фінансові проступки.

Фокус раніше докладно писав про відставку Дженсена Хуанга з Nvidia на тлі скандалу та про те, хто тимчасово очолив компанію.

Також ми повідомляли про подробиці останніх днів Хуанга на посаді та пошук наступника для одного з найбільших виробників чипів у світі.