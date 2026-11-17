Произошел сбой в сверхсекретной сети NSA Net, с которой работает Агентство национальной безопасности США. Через эту сеть осуществляется обмен секретными данными между сотрудниками американских спецслужб.

Днем 17 ноября источники CNN сообщили о сбое в секретной сети АНБ США. Информация появилась в 17:00: кроме заявления о внезапно возникших проблемах, других данных нет. Анонимные собеседники журналистов не уточнили, что именно не работает в секретной сети.

СМИ пообщалось с шестью собеседниками в американском правительстве: произошел сбой в системе, которую АНБ использует для внутренней связи между сотрудниками. Уточняется, что речь идет о сети NSA Net. Источники уверяют, что речь не идет о кибератаке, но причины сбоя пока неизвестны. Не указано, когда именно начался сбой и возобновилась ли работа секретной службы.

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Отметим, что на портале Down Detector не отображается качество работы закрытой сети АНБ США. В то же время сервис зафиксировал сбои в работе финансовой компании Charles Schwab, сети отелей Marriott и т. д. Кроме того, увеличилось количество жалоб на работу Google, но нет замечаний в адрес Microsoft.

Сбой в США — ситуация с цифровыми сервисами 17 ноября Фото: DownDetector

Сбой в США — подробности

Агентство национальной безопасности США — это американская спецслужба, которая занимается радиоэлектронной разведкой (SIGINT) и кибербезопасностью и является одним из подразделений Пентагона. Среди задач АНБ — перехват разговоров по различным каналам связи, в том числе — телефонных, через интернет, спутники, радиопередачи. Кроме того, агентство занимается кибербезопасностью, то есть защищает правительственные сервисы от атак хакеров и различных злоумышленников. Еще одно направление работы — предоставление разведывательных данных для армии США. Нынешний руководитель АНБ — генерал Джошуа М. Радд (Joshua M. Rudd), который вступил в должность в марте 2026 года, а до этого был заместителем командующего Индо-Тихоокеанским командованием США. NSA Net — сверхсекретная коммуникационная сеть: других подробностей об этом сервисе найти не удалось.

Между тем в ноябре в США зафиксирован ряд сбоев, в результате которых перестали работать различные важные цифровые сервисы и системы. Например, 16 ноября стало известно о сбое в работе ряда американских банков. Проблемы зафиксировали около 18 часов. Люди жаловались, что не могут зайти на порталы банков, перечислить деньги, воспользоваться банковскими терминалами и т. д. Сбой затронул банки Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Кроме того, в то же время возросло количество жалоб на перебои в работе различных сервисов Microsoft и Google. Еще один случай сбоя — это отключение сервисов Microsoft, произошедшее 12 ноября. Компания объяснила, что совпали сразу несколько проблем — обновление программного обеспечения, рост количества запросов и нехватка мощностей серверов.

12 ноября произошел сбой в системе авиаперевозок США. Федеральное агентство запретило самолетам взлетать и приказало приземлиться воздушным судам, находившимся в воздухе. Среди возможных версий — проблемы при обновлении программного обеспечения.

Напоминаем, что 4 ноября в РФ произошел сбой в авиаперевозках: Фокус подсчитал, сколько денег потеряли россияне.