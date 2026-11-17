Стався збій у надсекретній мережі NSA Net, з якою працює Агентство нацбезпеки США. Через мережу відбувається обмін секретними даними між працівниками американських спецслужб.

Вдень 17 листопада джерела CNN повідомили про збій у секретній мережі АНБ США. Інформація з'явилась 17 год: окрім заяви про проблеми, які раптово виникли, інших даних немає. Анонімні співрозмовники журналістів не уточнили, що саме не працює у секретній мережі.

Медіа поспілкувалось з шістьма співрозмовниками в американському уряді, стався збій у системі, яку АНБ використовує для внутрішнього зв'язку між співробітниками. Уточнюється, що ідеться про мережу NSA Net. Джерела запевняють, що не ідеться про кібератаку, але причини збою поки не відомо. Не вказано, коли саме почався збій та чи відновилась робота секретного сервісу.

Видео дня

Зауважмо, на порталі Down Detector не відображається якість роботи закритої мережі АНБ США. Водночас, сервіс зафіксував збої у роботі фінансової компанії Charles Schwab, мережі готелів Marriott тощо. Крім того, зросли скарги на роботу Google, але немає зауважень на Microsoft.

Збій у США — ситуція з цифровими сервісами 17 листопада Фото: DownDetector

Збій у США — деталі

Агентство нацбезпеки США — це американська спецслужба, яка працює у сфері радіоелектронної розвідки (SIGINT) та кібербезпеки та є одним з підрозділів Пентагону. Серед завдань АНБ — перехоплення розмов різними каналами комунікації, у тому числі — телефонних, через інтернет, супутники, радіопередачі. Крім того, агентство займається кібербезпекою, тобто захищає урядові сервіси від атак хакерів та різних зловмисників. Ще один напрямок роботи — надання розвідданих для армії США. Поточний керівник АНБ — генерал Джошуа М. Радд (Joshua M. Rudd), який обійняв посаду у березні 2026 року, а перед цим був заступником командувача Індо-Тихоокеанського командування США. NSA Net — надсекретна комунікаційна мережа: інших деталей про цей сервіс не відшукалось.

Тим часом у листопаді зафіксували низку збоїв у США, коли переставали працювати різні важливі цифрові сервіси та системи. Наприклад, 16 листопада стало відомо про збій у роботі низки американських банків. Проблеми зафіксували близько 18 год. Люди скаржились, що не можуть зайти на портали банків, перерахувати гроші, скористатись банківськими терміналами тощо. Збій зачепив банки Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Крім того, тоді ж зросла кількість скарг на перебої різних сервісів Microsoft та Google. Інший випадок збою — це падіння сервісів Microsoft, який стався 12 листопада. Компанія пояснила, що збіглось відразу кілька проблем — оновлення програмного забезпечення, зростання кількості запитів та нестача потужностей серверів.

12 листопада стався збій у системі авіаперевезень США. Федеральне агентство заборонило літака здійматись у повітря та наказало сісти суднам, які перебували у повітрі. Серед можливих версій — негаразди під час оновлення програмного забезпечення.

Нагадуємо, 4 листопада стався збій у авіаперевезеннях у РФ: Фокус підрахував, скільки грошей втратили росіяни.