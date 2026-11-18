Многочисленные видео, снятые в Шэньчжэне, показывают, что визит кремлевского диктатора в КНР проходит не так торжественно, как пытаются это представить российские СМИ.

Так, когда гостей собрали на торжественный ужин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп пришли на него не вместе, а Владимира Путина с собой не пригласили, как отметил Telegram-канал NEXTA.

Пока лидеры США и Китая идут бок о бок, кремлевский диктатор, похоже, сидит в первом ряду и ждёт: за спиной одного из гостей отчётливо видна табличка "Russia".

Открывая вечер, Си Цзиньпин выступил с довольно нейтральной речью об "открытости экономик", "инновациях" и "практическом сотрудничестве", о которых завтра будет идти речь.

Этот эпизод стал ещё одним в списке. Ведь когда Путин прибыл в Китай, его встречал не Си Цзинпин, а глава канцелярии ЦК Компартии страны Цай Ци. При этом Си лично вышел к самолёту Трампа. Они обнялись и вместе по ковровой дорожке направились к почетному автокортежу. СМИ отмечают, что люди, которых Коммунистическая партия Китая отправляет в аэропорт для встречи иностранных гостей, являются важным индикатором отношения Китая к этим визитерам. Если Китай хочет выразить недовольство, он пошлет встречать чиновника более низкого ранга, что свидетельствует о холодном отношении; если же он пошлет высокопоставленного чиновника, это может означать уважение или намерение установить более тесные связи.

Видео дня

На этот раз Трамп получил личное поздравление от Си Цзиньпина, и такое отношение превзошло поздравление Путина. Ведь Цай Ци занимает пятое место в Постоянном комитете Политбюро и является директором Генерального штаба ЦК, по сути исполняя обязанности главы администрации Си Цзиньпина, отвечая за его маршрут и безопасность. Это означает, что Цай Ци контролирует, кто может встретиться с Си Цзиньпином и какая информация до него доходит.

Кроме того, во время торжественного приема оркестр исполнил для Трампа гимн США, тогда как появление Путина сопровождалось музыкой русского танца "Трепак" из балета Петра Чайковского "Щелкунчик".

Путину включили "Трепака" в Китае

Кроме того, Си Цзиньпин не разрешил Путину встать рядом с ним и Трампом на общем фото саммита АТЭС. Путина поставили рядом с супругой главы Китая Си Цзиньпина во время съемки совместного фото участников саммита АТЭС. Сам лидер КНР позировал рядом с президентом США Дональдом Трампом.

После того как американский и российский лидеры пожали друг другу руки, Си указал Путину место, которое тот должен занять для общего снимка. В результате тот оказался между супругой китайского лидера и президентом Вьетнама То Ламом. Трамп при этом остался рядом с Си.

Путина не пустили сфотографироваться рядом с лидерами Фото: kremlin.ru

Также в Кремле сообщили, что на трехсторонний саммит с Трампом и Си, который состоится 19 ноября, отведено один час, а отдельных переговоров между Путиным и Трампом не будет. До этого в Москве намекали, что с момента последней встречи на Аляске прошло уже 460 дней. А помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что "лидеры" обязательно встретятся.

"У них будет, поверьте мне, полноценный разговор. И независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или просто разговаривать, стоя и глядя друг другу в глаза. Встреча состоится, и я к тому же считаю, что наш президент и президент Соединённых Штатов несколько раз пообщаются в ходе работы АТЭС", — сказал Ушаков.

Путин также выразил желание провести саммит АТЭС в 2035 году и, как ожидается, будет активно добиваться поддержки со стороны различных стран. Предполагается, что во время встречи с Си Цзиньпином 18 числа стороны также обсудят планы строительства газопровода для транспортировки природного газа из российской Арктики в Китай. Однако дипломатические источники указывают на негативную позицию Китая, что делает прогресс в переговорах маловероятным.

Напомним, Фокус уже писал, что визит Путина в КНР оказался вовсе не трехсторонней встречей равных партнеров, как это пытались представить кремлевские СМИ.

Также сообщалось, что Трамп не планирует обсуждать войну в Украине в ходе этой трехсторонней встречи. Вместо этого лидеры должны сосредоточиться на войне в Иране и сокращении ядерных арсеналов, а переговоры по Украине Вашингтон решил оставить для отдельного дипломатического формата.