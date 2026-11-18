Численні відео, відзняті у Шенчжені демонструють, що візит кремлівського диктатора до КНР проходить не так урочисто, як намагаються представити російські ЗМІ.

Так, коли гостей зібрали на урочисту вечерю, то Сі Цзіньпін та Дональд Трамп прийшли не неї разом, а Володимира Путіна із собою не запросили, звернув увагу Telegram-канал NEXTA.

Поки лідери США та Китаю йдуть пліч-о-пліч, кремлівський диктатор, схоже, сидить у першому ряду і чекає: за спиною одного з гостей чітко видно табличку "Russia".

Відкриваючи вечір, Сі Цзіньпін сказав досить нейтральну промову про "відкритість економік", "інновації" та "практичну співпрацю", про яку поговорять завтра.

Цей епізод став ще одним у списку. Адже коли Путін прибув до Китаю, то зустрічав його не Сі Цзинпін, а голова канцелярії ЦК Компартії країни Цай Ці. При цьому Сі особисто вийшов до літака Трампа. Вони обнялися і разом по килимовій доріжці пішли до почесного автокортежу. ЗМЫ відзначають, що люди, яких Комуністична партія Китаю відправляє до аеропорту для зустрічі іноземних гостей, є важливим індикатором ставлення Китаю до цих візитерів. Якщо Китай хоче висловити невдоволення, він відправить зустрічати чиновника нижчого рангу, що свідчить про холодне ставлення; якщо ж він відправить високопосадовця, це може означати повагу або намір встановити тісніші зв'язки.

Видео дня

Цього разу Трамп отримав особисте вітання від Сі Цзіньпіна, і таке ставлення перевершило вітання Путіна. Адже Цай Ці займає п'яте місце у Постійному комітеті Політбюро і є директором Генерального штабу ЦК, по суті виконуючи обов'язки голови адміністрації Сі Цзіньпіна, відповідаючи за його маршрут та безпеку. Це означає, що Цай Ці контролює, хто може зустрітися із Сі Цзіньпіном і яка інформація до нього доходить.

Крім того, під час урочистого прийому оркестр виконав для Трампа гімн США, тоді як поява Путіна супроводжувалася музикою російського танцю "Трепак" із балету Петра Чайковського "Лускунчик".

Путіну включили "Трепака" в Китаї

Також Сі Цзіньпін не дозволив Путіну стати поряд із собою та Трампом на загальному фото саміту АТЕС. Путіна поставили біля дружини голови Китаю Сі Цзіньпіна під час зйомки спільного фото учасників саміту АТЕС. Сам лідер КНР позував поруч із президентом США Дональдом Трампом.

Після того як американський і російський правителі обмінялися потисками рук, Сі вказав Путіну місце, яке той повинен зайняти для загального знімку. У результаті той опинився між дружиною китайського лідера та президентом В'єтнаму То Ламом. Трамп при цьому залишився поряд із Сі.

Путіна не пустили фотографуватись поруч із лідерами Фото: kremlin.ru

Також у Кремлі повідомили, що на тристоронній саміт із Трампом та Сі, який відбудеться 19 листопада, запланували годину, а окремих перемовин Путіна та Трампа не буде. До цього у Москві натякали, що з минулого спілкування на Алясці пройшло вже 460 днів. А помічник Путіна Юрій Ушаков розповідав, що "лідери" обов'язково зустрінуться.

"У них буде, повірте мені, повноцінна розмова. І незалежно від того, чи сидітимуть вони у кріслах, на стільцях, на табуретках, чи просто розмовлятимуть, стоячи і дивлячись у вічі один одного. Зустріч буде, і я до того ж вважаю, що наш президент і президент Сполучених Штатів кілька разів поспілкуються в ході роботи АТЕС", - казав Ушаков.

Путін також висловив бажання провести саміт АТЕС у 2035 році і, як очікується, активно добиватиметься підтримки з боку різних країн. Передбачається, що під час зустрічі із Сі Цзіньпіном 18 числа сторони також обговорять плани будівництва газопроводу для транспортування природного газу з російської Арктики до Китаю. Проте, дипломатичні джерела вказують на негативну позицію Китаю, що робить прогрес у переговорах малоймовірним.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що візит Путіна до КНР вийшов зовсім не тристоронньою зустріччю рівних партнерів, як це намагались представити про кремлівські ЗМІ.

Також повідомлялося, що війну в Україні Трамп не планує обговорювати під час цієї тристоронньої зустрічі. Натомість лідери мають зосередитися на війні в Ірані та скороченні ядерних арсеналів, а переговори щодо України Вашингтон вирішив залишити для окремого дипломатичного формату.