Появление Путина на мировой арене вместе с рядом лидеров, которые годами осуждали его и пытались изолировать из-за войны в Украине, вызвало критику в их странах.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года президент России Владимир Путин не участвовал в большинстве международных саммитов. Российский диктатор, таким образом, давно не появлялся на "семейных фото", для которых лидеры позируют на этих встречах, пишет The New York Times. Впрочем, в четверг, 19 ноября, он не только присоединился к "семейному фото" на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но и оказался в центре внимания, стоя рядом с лидером Китая Си Цзиньпином, хозяином мероприятия. Президент Трамп стоял с другой стороны от Си.

Появление Путина на мировой арене вместе с рядом лидеров, которые годами осуждали его и пытались изолировать из-за войны в Украине, вызвало критику в их странах. Фото вызвало вопрос: действительно ли мир демонстрирует международную решимость противостоять российской агрессии?

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Накануне саммита велись дискуссии о том, будет ли кто-либо из лидеров бойкотировать совместную фотографию, после того как несколько министров иностранных дел на встрече "Группы двадцати" в прошлом месяце в Атланте отказались фотографироваться вместе с главным дипломатом России Сергеем Лавровым. В итоге тогда фотосессию вообще отменили.

Как лидеры стран отреагировали на фото с Путиным

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, отвечая на неоднократные вопросы журналистов, заявил, что учитывать пожелания страны-хозяйки, Китая, является "вопросом хороших манер", добавив, что позиция его страны в отношении войны остается твердой.

"Китай — здесь хозяин. Я уважаю это. Но мы также чётко изложим свою позицию по Украине", — сказал он в среду.

Перед съемкой премьер-министра Канады Марка Карни спросили, будет ли он участвовать в "семейном фото" и как он "публично продемонстрирует" протест против Путина, чего канадцы ожидают от своего лидера.

"Краткий ответ по поводу протокола участия в фотосессии: да, я приму участие в фотосессии из уважения к хозяину", — сказал г-н Карни, добавив, что Канада продолжает осуждать Россию из-за войны в Украине.

Напомним, что Фокус сообщал, что президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Глава Белого дома выразил надежду на "плодотворные" переговоры и заявил, что встреча принесет "много хорошего".

Кроме того, 18 ноября Япония впервые за последние годы провела встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС.